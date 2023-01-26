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НовостиОбщество26 января 2023 7:40

Больницу в Воткинске через прокуратуру обязали обеспечить ребенка с эпилепсией лекарством

Юный пациент долгое время выживал без необходимого препарата
Софья Кель
Прокурор внес главному врачу больницы представление

Прокурор внес главному врачу больницы представление

Фото: Архив КП

Воткинскую районную больницу обязали обеспечить ребенка с эпилепсией необходимым лекарствам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Врачи назначили юному пациенту постоянный прием препарата без права замены на дженерики, ввиду их малоэффективности. Но долгое время в больнице не проводили врачебную комиссию по назначению льготного медикамента. В результате ребенок оставался без нужных ему лекарств.

Прокурор внес главному врачу больницы представление. После вмешательства ведомства ребенка обеспечили нужным препаратом.

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