Больницу в Воткинске через прокуратуру обязали обеспечить ребенка с эпилепсией лекарством

Прокурор внес главному врачу больницы представление Фото: Архив КП

Воткинскую районную больницу обязали обеспечить ребенка с эпилепсией необходимым лекарствам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Врачи назначили юному пациенту постоянный прием препарата без права замены на дженерики, ввиду их малоэффективности. Но долгое время в больнице не проводили врачебную комиссию по назначению льготного медикамента. В результате ребенок оставался без нужных ему лекарств.

Прокурор внес главному врачу больницы представление. После вмешательства ведомства ребенка обеспечили нужным препаратом.

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