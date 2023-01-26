Снизить объем выбросов с кирпичного завода в Ижевске обещают к 2025 году

Бекмеметьев встретился с исполнительным директором завода Фото: Мария Бакланова

Жителям Ижевска пообещали решить проблему с выбросами с завода кирпича и керамзита в Ленинском районе к 2025 году. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Градоначальник встретился с исполнительным директором завода Василием Мартыновым и обсудил экопрограмму, рассчитанную на снижение выбросов в окружающую среду.

Для начала на заводе установят новую печь, примерная цена которой составляет 80 млн рублей. Вторым этапом станет наладка новой системы аспирации – еще около 50 млн рублей. Устанавливать ее сейчас не имеет смысла. Поскольку тогда после установки новой печи дорогостоящее оборудование придется переделывать. В совокупности печь и система аспирации снизят объемы выбросов как минимум вдвое.

Кроме того, с северной стороны завода панируют установить высокое ограждение, которое станет естественным препятствием для пыли с производства. Дополнительным способом защиты от выбросов станет высадка деревьев. Ежегодно на это тратят 400 тысяч рублей. При этом общий бюджет экопрограммы примерно 200 млн рублей.

Мартынов заявил, что реализовать программу планируют к 2025 году. Она поможет снизить объем негативного воздействия на окружающую среду на 70%.

Напоминаем, в эти выходные улицы в Ленинском районе Ижевска заиграли новыми красками – красная пыль легла на сугробы рядом с заводом.

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