Выбираем качественно: как определить хорошие семена для посадки

И почему некоторые семена бывают разноцветными. Фото: архив редакции

Еще немного, и все садоводы страны начнут весеннюю подготовку к очередному сезону посадок и сбора урожая. «Комсомолка» проконсультировалась с опытным садоводом Любовью Шиляевой и выяснила, как не ошибиться при покупке семян.

С пометкой «Важно»

Как бы вы ни хотели побыстрее добраться до содержимого пакетика, первым делом обратите внимание именно на упаковку.

«Сначала нужно прочитать краткую информацию на обратной стороне. Там прописано все, что необходимо знать перед посадкой: название культуры, к которой относятся семена, сорт или гибрид (обозначается F1 или F2). Иногда, конечно, начинающие садоводы вообще не берут во внимание упаковку и выбрасывают ее, хотя она может пригодиться в будущем», – рассказала Любовь Михайловна.

На упаковке должно быть указано:

– название культуры, сорт, агротехника и рекомендации по уходу;

– адрес, фирма, телефон производителя;

– номер партии;

– срок хранения или реализации;

– количество семян;

– процент всхожести (приемлемые показатели – 80-85%);

– обработка семян.

Распространенные ошибки

«Любому садоводу важно получить богатый урожай, а не пустить семена на ветер. Поэтому не нужно покупать товар у непроверенных людей. Вероятность того, что у них будут некачественные семена, довольно высокая. Еще, как правило, многие думают, раз упаковка красивая, значит, и урожай будет хорошим. Спешу огорчить, это бывает не всегда. Гибридные семена нужно покупать каждый год. Если хотите получить тот же «продукт», выбирайте сортовые семена», – поделилась эксперт.

К этому списку ошибок можно добавить и чрезмерную закупку семян. Хорошо, конечно, когда их много, но перебарщивать тоже не стоит. К тому же стоит обращать внимание на стоимость: найдите золотую середину между слишком дорогими семенами и чересчур дешевыми.

В некоторых случаях дополнительная обработка семян не нужна. Фото: архив редакции

«После покупки проверьте семена на всхожесть. Это можно сделать методом проращивания: на одну половину влажной салфетки выложить семена, накрыть второй половиной, оставить на тарелке или в контейнере, накрыть пленкой и убрать в темное теплое место. Главное – не забывать смачивать салфетку. Спустя несколько дней вы увидите первые ростки, и тогда можно будет посчитать процент всхожести», – рассказала Любовь Михайловна.

Есть более быстрый способ: подготовьте пятипроцентный раствор соли, опустите в него семена и размешайте. Семена, которые поднялись на поверхность спустя 30 минут, можно смело выбрасывать.

Для того, чтобы ваши семена взошли, необходимо учитывать абсолютно все: сроки посева, удобрения, способ ухаживания за ростками. От этого будет зависеть процент всхожести и качество будущего урожая.

«Покупать семена для овощей вообще начинают в январе и заканчивают летом. Для цветов тоже свои сроки – до конца мая. А если огородники хотят купить клубни или луковицы, то к этому нужно готовиться заранее, с осени», – говорит эксперт.

Сейчас можно встретить ярко окрашенные семена овощных и цветочных культур красного, зеленого, белого и других цветов, что указывает на то, что семена прошли предпосевную обработку - инкрустирование или дражирование.

При инкрустировании семена обрабатывают препаратами от болезней, при этом их вес увеличивается до 5 раз.

«При дражировании семена покрывают защитной оболочкой, которая содержит микроэлементы, стимуляторы роста, пестициды. При этом может измениться не только вес семени, но и его форма. Наличие в оболочке микроэлементов, стимуляторов роста обеспечивает семени интенсивный начальный рост, а пестициды предохраняют от развития болезней. Естественно, окрашенные семена дороже обычных, но я, как правило, отдаю предпочтение именно им. Хорошо видные на темной почве яркие семена, например, моркови, обеспечивают равномерный посев, исключая принцип «где густо, где пусто», – говорит эксперт.

Инкрустированные и дражированные семена нельзя замачивать и проращивать, их сеют сухими во влажную землю. После посева они требуют обильного полива, в противном случае семена всходить будут долго.

Также часто дражируют не только мелкие семена, но и семена очень ценных, редких растений.

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