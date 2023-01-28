Вот так выглядит сейчас квартира убитой женщины
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Удмуртии в СИЗО отправили двух жителей села Люкшудья, которых обвиняют в жестокой расправе над односельчанами. Вячеслав Ш. и Кирилл С. предстанут перед судом после того, как в полиции признались в том, что убили 36-летнюю соседку и ее 12-летнего сына. Пока что под стражей они проведут 2 месяца, в это время следствие будет разбираться во всех тонкостях произошедшего.
Тела 36-летней Юли и 12-летнего Вани (их имена изменены - прим. ред.), жителей села Люкшудья, обнаружили на пепелище пожарные, разбирая завалы на месте сгоревшей бани. Сначала подумали: наверное, несчастный случай.
Но потом полицейские обнаружили на снегу следы бурого цвета, какие-то борозды и заподозрили неладное. Следы вели по тропинке от квартиры убитой женщины к крылечку ее соседей. Дом, в котором жила Юля с мужем и сыном, разделен на две части, их соседи – молодая семья. Что же произошло той ночью?
Вот так сейчас выглядит дом, в котором произошла трагедия
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Следователи довольно быстро нарисовали картинку: женщина и ее сын не сгорели, они убиты. Кто-то топором размозжил голову Юлии, затем ударил подоспевшего на помощь маме Ваню. Подозреваемые нашлись быстро – те самые соседи. Оказалось, что именно они и вызвали пожарных. Их план оказался с изъяном: огонь с бани перекинулся на дом и начал угрожать квартире самих преступников.
21-летнего и 22-летнего мужчин задержали. И вскоре получили признание. Оказалось, между соседями не было согласия, были постоянные конфликты. В ту ночь с 23 на 24 января молодые люди крепко выпили, взяли топор и нож и пришли «на разборки».
Предполагаемый убийца на допросе. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии
Что конкретно им было нужно, неясно. Среди версий, которые высказывают соседи, долг в 2000 рублей. Журналистам КП-Ижевск в сельском магазине рассказали, что Юля не отличалась простым характером, с соседями конфликтовала. Может быть, был застарелый спор? И алкоголь заставил молодых людей пойти на страшное преступление.
На следственном эксперименте мужчины показали, как убивали женщину, как тащили ее в баню – в подробностях, шаг за шагом.
В селе, кстати, мало говорят про Юлию – она с сыном приехала сюда недавно, к мужу, работала медсестрой. А вот мальчонка сельчанам нравился.
«А вот пацана жалко. Мальчик, Ваня-то, говорят, третье место по России получил за выжигание по дереву. Ему еще награда придет из Москвы. Говорят, нормальный парень был», - рассказывает один из местных жителей журналисту КП-Ижевск, который побывал на месте трагедии.
На следственном эксперименте. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии
По словам другого местного жителя, обвиняемые парни перед убийством выпивали.
«Говорят, сидели у себя в квартире Вячеслав, его жена и брат. Пировали. В три часа ночи пошли убивать соседей, уж не знаю, что между ними произошло. А Юля среди ночи зачем-то им открыла. Орудовали ножом и топором, а потом отнесли тела в баню и подожгли. Зачем еще и мальчика убили, никто не знает. Угол дома еще сгорел. Утром, в седьмом часу пламя увидели. Ну вот что они в бане в семь утра делать стали бы? Столько машин сразу приехало: и пожарные, и скорые. Мужа Юлиного с работы в Ижевске вызвали», – заявил житель села.
В местном магазине продавщица рассказала, что подозреваемые были «нормальными».
«Нормальная семья, мы здоровались. Двое детей у них, три и четыре годика. Жена беременная была», – вспоминает женщина.
Другая продавщица вторила ей.
«Это обычная молодая семья, всегда здороваются. Мы с Вячеславом часто общались, я до последнего не верила, что он мог такое совершить. В общении очень приятный. Да, выпивали иногда, как и все. А вот Юлия была очень конфликтной. Если приходила в магазин пьяной, начинала со всеми ругаться», – рассказала сотрудница магазина.
Сейчас обвиняемые молодые люди находятся под стражей. Они полностью признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье убийство двух лиц, в том числе малолетнего, группой лиц по предварительному сговору.
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