Вот так выглядит сейчас квартира убитой женщины Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии в СИЗО отправили двух жителей села Люкшудья, которых обвиняют в жестокой расправе над односельчанами. Вячеслав Ш. и Кирилл С. предстанут перед судом после того, как в полиции признались в том, что убили 36-летнюю соседку и ее 12-летнего сына. Пока что под стражей они проведут 2 месяца, в это время следствие будет разбираться во всех тонкостях произошедшего.

О неладном сказали следы крови

Тела 36-летней Юли и 12-летнего Вани (их имена изменены - прим. ред.), жителей села Люкшудья, обнаружили на пепелище пожарные, разбирая завалы на месте сгоревшей бани. Сначала подумали: наверное, несчастный случай.

Но потом полицейские обнаружили на снегу следы бурого цвета, какие-то борозды и заподозрили неладное. Следы вели по тропинке от квартиры убитой женщины к крылечку ее соседей. Дом, в котором жила Юля с мужем и сыном, разделен на две части, их соседи – молодая семья. Что же произошло той ночью?

Вот так сейчас выглядит дом, в котором произошла трагедия Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Следователи довольно быстро нарисовали картинку: женщина и ее сын не сгорели, они убиты. Кто-то топором размозжил голову Юлии, затем ударил подоспевшего на помощь маме Ваню. Подозреваемые нашлись быстро – те самые соседи. Оказалось, что именно они и вызвали пожарных. Их план оказался с изъяном: огонь с бани перекинулся на дом и начал угрожать квартире самих преступников.

21-летнего и 22-летнего мужчин задержали. И вскоре получили признание. Оказалось, между соседями не было согласия, были постоянные конфликты. В ту ночь с 23 на 24 января молодые люди крепко выпили, взяли топор и нож и пришли «на разборки».

Предполагаемый убийца на допросе. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Что конкретно им было нужно, неясно. Среди версий, которые высказывают соседи, долг в 2000 рублей. Журналистам КП-Ижевск в сельском магазине рассказали, что Юля не отличалась простым характером, с соседями конфликтовала. Может быть, был застарелый спор? И алкоголь заставил молодых людей пойти на страшное преступление.

Убитый мальчик любил выжигать по дереву

На следственном эксперименте мужчины показали, как убивали женщину, как тащили ее в баню – в подробностях, шаг за шагом.

В селе, кстати, мало говорят про Юлию – она с сыном приехала сюда недавно, к мужу, работала медсестрой. А вот мальчонка сельчанам нравился.

«А вот пацана жалко. Мальчик, Ваня-то, говорят, третье место по России получил за выжигание по дереву. Ему еще награда придет из Москвы. Говорят, нормальный парень был», - рассказывает один из местных жителей журналисту КП-Ижевск, который побывал на месте трагедии.

На следственном эксперименте. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

По словам другого местного жителя, обвиняемые парни перед убийством выпивали.

«Говорят, сидели у себя в квартире Вячеслав, его жена и брат. Пировали. В три часа ночи пошли убивать соседей, уж не знаю, что между ними произошло. А Юля среди ночи зачем-то им открыла. Орудовали ножом и топором, а потом отнесли тела в баню и подожгли. Зачем еще и мальчика убили, никто не знает. Угол дома еще сгорел. Утром, в седьмом часу пламя увидели. Ну вот что они в бане в семь утра делать стали бы? Столько машин сразу приехало: и пожарные, и скорые. Мужа Юлиного с работы в Ижевске вызвали», – заявил житель села.

В местном магазине продавщица рассказала, что подозреваемые были «нормальными».

«Нормальная семья, мы здоровались. Двое детей у них, три и четыре годика. Жена беременная была», – вспоминает женщина.

Другая продавщица вторила ей.

«Это обычная молодая семья, всегда здороваются. Мы с Вячеславом часто общались, я до последнего не верила, что он мог такое совершить. В общении очень приятный. Да, выпивали иногда, как и все. А вот Юлия была очень конфликтной. Если приходила в магазин пьяной, начинала со всеми ругаться», – рассказала сотрудница магазина.

Что известно на данное время

Сейчас обвиняемые молодые люди находятся под стражей. Они полностью признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело возбуждено по статье убийство двух лиц, в том числе малолетнего, группой лиц по предварительному сговору.

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