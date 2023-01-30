Из плена домой: как пропавших без вести солдат возвращают в Удмуртию

Несколько контрактников из республики числятся пропавшими без вести Фото: Мария Бакланова

С момента начала специальной военной операции на Украине (СВО) в боевых действиях участвовали контрактники из Удмуртии. К сожалению, в результате столкновений некоторые из них оказались пропавшими без вести или попали в плен. Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко рассказал, как в республике организованы поиск и возвращение этих людей.

Уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко Фото: Мария Бакланова

Тревожная неизвестность

Мамы, родители, дети регулярно созваниваются со своими близкими, которые участвуют в СВО. Телефонные разговоры – это возможность услышать родной голос и убедиться, что все в порядке. Но эта связь может оборваться. Наступают тишина и неизвестность.

А бывает иначе. Сослуживцы рассказывают семьям, что их близкий – Саша, Андрей, Слава – попал в плен и надо его вызволять. Некоторым звонят с неизвестного номера и дают быстро поговорить. И это не редкость.

Родственники пытаются обращаться во все инстанции, в том числе, и к омбудсмену Удмуртии. Примерно за год в аппарат уполномоченного поступили заявки с просьбой помочь найти 23 бойца. Все они из числа мужчин, которые ушли служить по контракту еще до объявления частичной мобилизации.

Чтобы найти близких, родственники военнослужащих используют все возможности Фото: Мария Бакланова

Работа по вертикали

Виктор Кушко и его коллеги в республике постоянно взаимодействуют с аппаратом уполномоченного по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Представитель федерального омбудсмена участвует в рабочей группе при Министерстве обороны. Кроме этого, официальные обращения и обновленная информация за ее подписью идут в Минобороны.

«Мы просим родственников, чтобы они сообщали любые сведения о местонахождении близких. Мы никаких заявлений не отсеиваем. Более того, как только поступает обращение от родственников, сразу же, в тот же день, мы передаем всю информацию о пропавшем человеке в Москву», – уполномоченный по правам человека республики объясняет, как построена работа.

Семьям не нужно приезжать в офис уполномоченного, чтобы на их обращение отреагировали, – достаточно позвонить и отправить фото документов в электронном виде.

Надежды

Как признает Виктор Кушко, самый тяжелый период для родственников – это время, когда не известно ничего. Поэтому сотрудники его аппарата, как правило, раз в неделю обзванивают семьи всех пропавших без вести. Каждую семью ведут практически индивидуально. Важно и поддержать людей, и найти хоть какую-нибудь зацепку. А еще людей инструктируют.

«Если вдруг пропавший выйдет на связь, нужно по каким-то личным вопросам убедиться, что он именно тот, за кого себя выдает. Мать узнает сына, жена узнает мужа. Ну и конечно, надо прислушаться к голосу, интонации», – рассказывает Виктор Кушко.

Если о пропавшем без вести нет никакой информации на протяжении 6 месяцев, то формально семья может обратиться в суд и по определенной юридической процедуре признать его погибшим. Но в Удмуртии таких случаев нет.

В аппарате уполномоченного Удмуртии работают и с родственниками, и с федеральными коллегами, и с военным комиссариатом республики Фото: Мария Бакланова

«Был один прецедент, когда с воинской части обратились к близким родственникам и предложили признать факт гибели бойца. Но тело не найдено, и семья отказалась. Все верят, все надеются и ждут своих родных», – близкие не спешат принимать самые мрачные предположения, и уполномоченный их в этом понимает.

Результаты

Первые обращения с просьбой помочь в поисках поступили в региональную службу омбудсмена в апреле 2022 года. С тех пор есть конкретные результаты. Из 23 человек, которые числились пропавшими без вести:

– 4-х военнослужащих удалось освободить из плена. Все они прошли курс реабилитации в госпиталях.

– 5 вышли на связь по телефону, некоторых из них увидели на видеороликах в интернете. Они живы. Минобороны подтвердило информацию только по одному из этих бойцов, что он действительно находится в плену. Остальные пока официально не включены в списки военнопленных. Но все они созваниваются с родственниками, последние разговоры были и до Нового года, и буквально в середине января.

– 4-х нашли мертвыми. Личности подтвердила ДНК-экспертиза. Уже прошли похороны.

– 10 бойцов числятся без вести пропавшими. По ним на данный момент нет никакой достоверной информации.

Сколько времени понадобится, чтобы вернуть каждого человека, сказать невозможно. Слишком много факторов влияют на процесс. Двоих ребят удалось обменять через полтора месяца. Родственники обратились за помощью в апреле, а уже в майские праздники контрактники были на российской территории.

Один из возвращенных – старшина из села Красногорское – попал в плен тоже в апреле прошлого года. По счастью, ему удалось связаться с родными. И в июне его сестра обратилась за помощью к уполномоченному. К осени военнослужащий уже был освобожден и прошел реабилитацию в московском госпитале.

Последний обмен, когда домой вернулись контрактники из Удмуртии, состоялся в октябре 2022 года. Самый длительный срок, который потребовался на возвращение, – полгода. Подробности о том, как именно проходит обмен, не разглашаются. В процедуре непосредственное участие принимают спецслужбы и Министерство обороны. Почему одних людей украинская сторона соглашается включить в обменные списки, а других нет, тоже неизвестно. За последние три месяца состоялось несколько разных по численности обменов, по итогам которых в целом в Россию вернулись порядка двухсот бойцов.

Обратиться к уполномоченному по правам человека в Удмуртии можно по телефону 8 (3412) 91-31-21 или прийти в здание Госсовета республики в Ижевске по адресу пл. 50 лет Октября, 15.

P.S.

Пока готовился материал, стало известно о гибели еще одного военнослужащего из числа тех, кого считали пропавшим без вести. Им оказался доброволец из поселка Яр Александр Наймушин. Таким образом, из 23 бойцов, которых искали с помощью регионального уполномоченного по правам человека, пятеро погибли, а о девяти нет никаких сведений.

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