Призванного в рамках частичной мобилизации из Удмуртии вернули домой и предоставили отсрочку

Случай каждого мобилизованного уникален Фото: Мария Бакланова

Особенные жизненные обстоятельства жителей Удмуртии учитывались при проведении частичной мобилизации. В результате вмешательства государственного правозащитника двое мужчин из республики, которые получили повестки и не имели при этом отсрочки от призыва, тем не менее остались дома, со своими семьями. Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомолке» сообщил уполномоченный по правам человека в Удмуртии Виктор Кушко.

«Надо сказать, что в республике много делается для мобилизованных. На место сборов выезжали и сам глава Удмуртии, и представители других ведомств. Даже если ориентироваться по информации в интернете, то сообщений о спорных вопросах при частичной мобилизации в Удмуртии было в разы меньше чем в других регионах страны. Это говорит о том подходе, который есть и у руководства республики, и у военного комиссариата. В аппарат уполномоченного поступило несколько обращений от призванных по частичной мобилизации. Все случаи индивидуальны. Люди в результате получили отсрочки», – пояснил «Комсомолке» омбудсмен.

Виктор Кушко привел несколько примеров. В частности, на выездном приеме в Можге к омбудсмену обратился мужчина, который уже получил повестку и должен был явиться в военкомат на следующий день. Формальных оснований для отсрочки у него не было. Но как оказалось, призванный фактически в одиночку воспитывает двух несовершеннолетних детей. Его супруга – инвалид второй группы по психическому заболеванию и находится на лечении в республиканской больнице.

«Времени на раздумье не оставалось. В интересах детей непосредственно в ходе приема мы обратились в органы опеки и попечительства района, незамедлительно уведомили органы прокуратуры о возможном нарушении порядка частичной мобилизации и, при необходимости, вмешательстве в ситуацию. Это принесло результат. Дети не остались без отца. Решением мобилизационной комиссии заявителю была предоставлена отсрочка», – рассказал Виктор Кушко.

Супруга одного из мобилизованных оперативно обратилась к уполномоченному по правам человека Удмуртии. Мужчине 47 лет, он офицер запаса, служил в Росгвардии и работал в сфере оборонно-промышленного комплекса. Его жена была уверена, что супруг имеет право на отсрочку. По ее обращению начали работу и выяснили, что мобилизовали мужчину абсолютно законно. Но через 5 дней после его призыва, сотрудники предприятия, где он работал, действительно, получили «бронь». Приказ об этом пришел уже после мобилизации гражданина. В результате военкомат принял решение об отмене решения призывной комиссии по частичной мобилизации граждан, командиру войсковой части направлено ходатайство военного комиссара Удмуртской Республики об увольнении с военной службы. Точка в этом вопросе еще не поставлена, сейчас мужчина находится в Вольске.

Уполномоченный по правам человека в республике работает со всеми категориями военнослужащих.

Житель Глазова, участник боевых действий, в числе первых ушел добровольцем для участия в специальной военной операции в Украину. В октябре его тяжело контузило. Тревогу забила его супруга, которая в телефонном разговоре не узнала речь родного человека, настолько она изменилась. Она обратилась к омбудсмену. В результате сейчас мужчина проходит лечение и реабилитацию. И только после его реабилитации врачебная комиссия будет принимать решение, может он продолжать военную службу или нет.

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