Доброволец из Удмуртии погиб в ходе спецоперации в Украине

Фото: Александр Старцев ВКонтакте @id82062519

Доброволец из Удмуртии Наймушин Александр погиб в ходе СВО в Украине. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Ярского района Александр Старцев.

После срочной службы в ВС России Наймушин продолжил службу в ОМОНе. Он также был участником боевых действий в Чечне и Северном Кавказе. Летом прошлого года он добровольцем отправился в Украину. Погиб при исполнении воинского долга. Награжден медалью «За мужество и отвагу».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Евгеньевича и разделяем горечь невосполнимой утраты», – написал Старцев.

Похороны пройдут в поселке Яр в КДЦ «Юбилейный» 23 января в 11:00.

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