Еще не зима: какая погода ждет жителей Ижевска на выходных 22-23 октября

На выходных в Ижевске выглянет солнце Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Гидрометцентр Удмуртии поделился прогнозом на выходные. Синоптики говорят, что благодаря влиянию северной периферии антициклона, прогнозируется погода преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит снижаться.

В субботу, 22 октября, с утра малооблачно и без осадков. Температура воздуха днем прогреется с -4 °С до +1 °С. Ветер северо-западный, 3 м/с. Днем облачно с прояснениями, +1..+2 °С, ночью -3 °С.

В воскресенье, 23 октября, утром небо вновь будет малооблачным, -3..+1 °С, ветер изменит направление на юго-западное со скоростью 3 м/с. Днем +2..+4 °С и пасмурно. Ветер усилится до 4 м/с. Температура воздуха ночью составит +2 °С.

А уже на следующей неделе синоптики нам обещают снег с дождем. В понедельник столбик термометра не поднимется выше +3 °С.

Желаем вам, наши читатели, отличных выходных!

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