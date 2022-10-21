Очередную группу мобилизованных проводили в Ижевске

Напутственную речь зачитал Владимир Невоструев Фото: сайт госсовета Удмуртии

20 октября в Ижевске проводили новую группу мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики.

Проводить солдат пришли близкие и родные. Напутственную речь перед отбытием зачитал председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев.

«В трудные времена лучшие сыны с оружием в руках вставали на защиту своей страны. Мужество, сила духа, преданность Родине всегда были отличительной чертой характера народов Удмуртии», – подчеркнул Невоструев.

Фото: сайт госсовета Удмуртии

Он также пожелал мобилизованным возвращения домой. Но отметил, что не стоит забывать о концентрации на обучении во время военной подготовки.

Напоминаем, что 18 октября в столице Удмуртии проводили другую группу мобилизованных. «Комсомолка» поделилась трогательными и эмоциональными фотографиями.

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