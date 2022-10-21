Почти 800 тысяч рублей украли мошенники у жителя Ижевска под предлогом помощи банку

Мужчина думал, что помогает банку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Месяц назад у 40-летнего мужчины из Ижевска мошенники украли почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Неизвестный позвонил ему и представился сотрудником банка. Он сказал, что знает о том, что ранее он сталкивался с мошенниками. Поэтому сейчас в банке проводится проверка всех сотрудников.

Мошенники убедили ижевчанина оформить кредит в банке на почти 800 тысяч рублей и перевести деньги на указанный счет. Отправляя деньги, мужчина думал, что оформленный им кредит аннулируется.

После этого еще целый месяц мужчина был уверен, что сделал доброе дело и помог банку. Однако, когда ему стали поступать сообщения о просроченных задолженностях по кредиту, он понял, что напоролся на мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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