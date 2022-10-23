Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года: Стрельцам пора прекратить гнаться за недостижимым идеалом, а Козерогам избегать выяснения отношений

Новая неделя поможет вам сделать шаг на встречу к мечте Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

Овнам необходимо держать себя в руках, иначе еще несколько недель придется решать созданные вами же проблемы. Несколько раз подумайте, прежде чем выразить свое несомненно важное мнение. Окружающие вас люди, увы, будут придерживаться иных взглядов.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит взять тайм-аут и позаботиться о себе. В первую очередь предпочтите сверхурочной работе здоровый сон и правильное питание, а уже потом стройте планы по захвату мира и покорению карьерной лестницы.

БЛИЗНЕЦЫ

Пора звонить маме, папе, бабушкам и всем тем, кого вы любите. Не стесняйтесь демонстрировать свои чувства и говорить о своей любви, ведь вовсе не обязательно каждый раз подкреплять слова действиями. Иногда необходимо просто сказать.

РАК

Ракам стоит отложить принятие важных решений на следующую неделю, а еще лучше – месяц. Сейчас на вас легко повлиять, а в некоторых вопросах лучше сохранять непреклонность. Впрочем, к ужинам в кругу близких людей это не относится.

ЛЕВ

Доверьтесь своей интуиции, даже если объективных причин для подозрений нет. Лучше перестрахуйтесь и следуйте зову сердца, а правду вы узнаете уже позднее, когда окажете на волне успеха.

ДЕВА

Девам лучше затаиться и никому не рассказывать о своем преимуществе. Подумайте, как выгодно использовать эту способность и что потом делать с открывшимися перспективами. Вы можете получить повышение по службе, но только если у вас есть план.

ВЕСЫ

Пора отбросить жалость и начать быть строгим к себе. Прекратите давать себе послабления в работе, отложите это до следующих выходных, иначе негативных последствий не избежать. Испугались? А теперь выдохните и просто найдите баланс, который не позволит вам лениться.

СКОРПИОН

Звезды знают, что в последнее время вы чувствовали себя неуверенно. На этой неделе все наконец встанет на свои места, а вы сможете обдумать происходящее и найти решение накопившимся проблемам. Спойлер: все разрешится лучшим для вас образом.

СТРЕЛЕЦ

Прекратите гнаться за недостижимым идеалом. Оглянитесь и примите, что попытка добиться безупречности во всем начала сказываться на вашем здоровье. План по захвату мира и полка, которая и без того ломится от наград, подождут, пока вы выдохните.

КОЗЕРОГ

Пора начать обходить по широкой дуге любые конфликты и выяснения отношений. Можете быть уверены, что их разрешение выпьет всю вашу энергию, а результат все равно приведете к чувству вины. Даже если кто-то попросит у вас совет, то попытайтесь не давать оценочных суждений. Их используют против вас.

ВОДОЛЕЙ

Зря вы не уделяете должного внимания своим близким, ведь иногда даже здоровый эгоизм приводит к испорченным отношениям. Хорошие отношения с близкими поспособствуют вашей продуктивности, а еще улучшат настроение и даже цвет лица.

РЫБЫ

Рыбам категорически запрещается унывать, ведь падения лишь приближают вас к успеху. Не теряйте оптимизм, ведь именно за него вас и ценят те, кто предоставят новые перспективы. Гарантируем: совсем скоро все наладится.

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