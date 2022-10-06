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Общество6 октября 2022 11:41

Лысая, как баба-робокоп: откровенная история ижевчанки, переболевшей раком груди

Наталья Котлярова о том, как начала верить только в свои возможности
Ксения Аксенова
Наталья Котлярова. Фото: предоставлено героиней

Наталья Котлярова. Фото: предоставлено героиней

Рак. Опухоль в 3 см. Операция. Удаление груди. Химиотерапия. Жуткие, страшные слова. Никогда не хочешь их слышать. Даже произносить не хочешь. А Наталья Котлярова из Ижевска, улыбаясь, ловко ими жонглирует: «Да, онкология, и что? Да я свою мастерскую открыла между химиотерапиями». Но все ли было так просто за эти два года, когда она боролась с онкологией?

В откровенном интервью 47-летняя Наталья рассказала «Комсомолке» о том, как муж брил ее налысо, о единственной истерике и стакане водки, о татуировках и новой груди.

Осталась одна с малышом

Наталья родилась в Харькове. Когда ей было 2 года, семья переехала в Ижевск – здесь она и выросла. После окончания художественно-графического института устроилась в медиахолдинг, который выпускал сразу несколько ижевских газет и журналов.

«Мне понравилась их идеология. И я осталась... На 20 лет! Прошла путь от рекламного менеджера до руководителя отдела маркетинга и рекламы».

Наталья закончила худграф

Наталья закончила худграф

Фото: Мария Бакланова

Наташа говорит, был маленький перерыв в работе на два года – познакомившись с мужем, она переехала в Санкт-Петербург. Родила там сына. А потом… Ее муж утонул.

Она осталась с маленьким ребенком на руках. Стресс? Да не то слово… Наташе пришлось вернуться в Ижевск. На прежней работе ее приняли с распростертыми объятиями.

«У меня была напряженная, стрессовая работа: каждый день мы выпускали какое-то издание. А еще маленький ребенок. Я просто разрывалась между всем. И конечно, здоровье начало сдавать. На очередном приеме у врача мне посоветовали сделать обследование груди. Мол, из-за стресса и гормонального фона я в зоне риска», – вспоминает Наталья.

Ежегодная диспансеризация и маммография, сверка симптомов с вездесущим интернетом – у нее все было в пределах нормы. Так продолжалось несколько лет. Наталья повторно вышла замуж.

«Первый вопрос – сколько мне осталось?»

Несмотря на занятость на работе, Наташа исправно посещала врачей, делала обследования. Ей говорили, что все без изменений, все хорошо.

«Когда я сама заметила у себя неладное, я просто выбила у гинеколога направление на УЗИ, на котором и прояснилась картина. После этого – срочное направление в онкологию, биопсия и подтверждение диагноза».

«Что ты почувствовала в тот момент?» – спрашиваю я у Наташи, а у самой мурашки по коже.

«Страх. Жуткий. Невыносимый страх. У меня был первый вопрос – сколько мне осталось? В голове же представления, как лет 20 назад, что рак – это приговор, что будет мучительно больно, что конец близок», – сейчас Наташа говорит об этом вполне спокойно, но тогда она как пуганый заяц стала бегать, пытаясь выяснить, что с ней происходит и что ей делать. Она искала в интернете хоть какую-то полезную информацию – не находила. Звонила в коммерческие клиники – ей сразу предлагали лечиться именно у них, естественно за большие деньги.

«Информации, лежащей на поверхности, очень мало. Мне никто ничего не объяснял, что со мной будет, какой прогноз у лечения. Я пришла на прием к заведующему отделением в онкологии, и он мне просто так сказал: «Придешь через две недели, и мы тебе отрежем одну грудь». Представляете, как женщине такое услышать? А как пережить?! Я вышла оттуда, и меня просто всю трясло».

От ужаса надиктовала завещание

В 2020 году Наталья узнала о страшном диагнозе

В 2020 году Наталья узнала о страшном диагнозе

Фото: Мария Бакланова

Наташа пыталась выяснить, если ли другие пути, кроме операции. Но, к сожалению, тогда ей ответили, что категорически нет. Объясняли так: ее делают всем, так сказать на всякий случай, чтобы раз и навсегда. Она стала готовиться к операции. Только потом Наталья узнала, что некоторым женщинам это не помогает и опухоль возвращается.

«Я никогда, кроме роддома, не лежала в больнице. А тут сразу такая операция, серьезный наркоз. Я реально боялась не проснуться после него. Помню, как с Володей (с мужем. – Прим. ред.) обсуждали завещание, и я даже что-то надиктовывала на видео. Это сейчас смешно, а тогда я питалась своими страхами, и медиков, которые бы все разъяснили, в моем окружении, увы, не было».

Еще Наталье предстояло обо всем рассказать 14-летнему сыну. Так, чтобы он слишком не переживал и не замкнулся в себе. Поэтому готовилась к разговору и советовалась с психологом.

«Я посадила его перед собой. Говорю, мол, такая ситуация – мне поставили вот такой диагноз. А он мне: «А я знаю! Ты оставила на диване бумаги, я все и прочитал». Я его спросила, что он понял. Он говорит: «Я загуглил в интернете, все лечится, я спокоен!» Больше я сама переживала».

«Тогда я питалась своими страхами»

«Тогда я питалась своими страхами»

Фото: Мария Бакланова

Сожгли все вены

Но переживать было с чего. Операция – это операция. Но есть еще химиотерапия: раковые клетки имеют свойство разноситься по организму, и для профилактики их убивают лекарствами. Но кроме больных клеток страдают живые – химия «бьет» по всем органам.

У Натальи было несколько курсов химиотерапии, от которых каждый раз уровень лейкоцитов сильно падал. Если они не восстанавливались, то ей могли отказать в следующем курсе. Но, как их поднимать, не говорили, приходилось советоваться в интернете с «бывалыми».

«Операция – это цветочки. То, что происходит потом, вот это ягодки, – уверяет Наташа. – Сначала ты ведешь «битву» за положенные тебе уколы, которые не всегда есть в наличии. Потом тебе самой приходится контролировать прохождение лечения – на определенных этапах тебя посылают к разным врачам, которые могут назначить совершенно разные лекарства. Поэтому ты сама ищешь узких специалистов, лучше кандидатов и докторов медицины с питерским или московским образованием, чтобы они были более компетентны. Тебе прописывают курсы, но и они помогают лишь временно».

Да и это еще полбеды. Во время таких операций удаляют и подмышечные лимфоузлы. На всякий случай – а вдруг там тоже есть метастазы. Это привело к прерыванию лимфооттока с руки. Долгое время пришлось носить, не снимая даже в жару, тугой рукав. С этого времени она не могла ничем нагружать руку, даже мерить давление на ней уже было нельзя: все это могло вызвать лимфостаз. Химиотерапией ей «сожгли» вены на другой руке – чем это обернется со временем, никто не знает.

«Баба-робокоп какая-то»

Думаете, все? Нет. Из-за постоянной тошноты от химии Наталья похудела на три размера. И потеряла все волосы на теле. Даже бровей не осталось.

Наталья. Фото: предоставлено героиней

Наталья. Фото: предоставлено героиней

«Это случилось ровно через две недели после операции и химиотерапии. Днем нормально. Вечером ложишься спать. Утром просыпаешься, а у тебя настоящий волосопад. Ты на своих плечах ощущаешь, как они сыпятся... Я выдержала это два или три дня. А потом говорю мужу: «Вовка, стрижемся!» И под звуки песни Status Quo «In The Army Now» он обрил меня под ноль. Думаю, ну и ладно, пусть так будет. Вопрос решается – носила парик, даже никто не заметил разницы».

Но именно потеря волос стала последней каплей для Наташи.

«Встала дома перед зеркалом. В корсете послеоперационном, в рукаве, который все пережимает, с лысой головой. Смотрю на себя и думаю: «Господи, баба-робокоп какая-то». Мне себя стало так жалко. Безумно просто. Разрыдалась, открыла холодильник, там стояла водка, замахнула грамм 100, проревелась и легла спать. Полегчало! Видимо, нужно было, чтобы все накопленное вышло. Ведь все это время я себя держала в руках, чтобы не дать себе размазаться, да и близких не волновать. Я всегда говорила себе: нет, только не расслабляемся, держимся, боремся!»

«Наташа, но все-таки, как ты все это выдержала?» – я едва сдерживаю слезы, в горле просто комок.

«Не знаю. Серьезно. Помогло чувство юмора. Помогло общение. У нас есть группа, я называю ее «выпускницы онкодиспансера» (улыбается). Там собрались девчонки – плюс-минус моего возраста. Мы обменивались информацией: кто, где, что узнал, чем может помочь. И до сих пор вместе идем, списываемся. Со стороны кажется, что это страшно. Но когда ты помещаешься в условия, в которых должен жить и еще с минимальными потерями оттуда выйти, ты начинаешь действовать внутри этой системы. Люди с рецидивами, с четвертой стадией рака долго живут – это совсем не так, что поставили тебе диагноз, и через неделю тебя нет. Нет, это так не работает. Основное, что я вынесла, – люди, которые по жизни не сдаются, которые не принимают на себя роль жертвы, те чаще всего выходят с этой истории победителями!»

Наталья говорит, что справиться с болезнью ей помогло в том числе чувство юмора

Наталья говорит, что справиться с болезнью ей помогло в том числе чувство юмора

Фото: Мария Бакланова

«Неужели ты никогда не говорила, за что мне это все?» – спрашиваю я.

«Никогда. Серьезно. Еще до окончательных анализов я подозревала, что будет такой диагноз. Была слабая надежда, что она доброкачественная. Но… Мы с мужем увлекаемся наукой, смотрим строение клетки, изучаем вопросы молодости. И нам всегда было интересно понять, откуда возникают раковые клетки, почему, как с ними бороться. Но, несмотря на то, что я особо не удивилась диагнозу, все равно это было шоком!»

Позже Наташа сделала еще одну операцию – восстановила себе грудь. Причем сделала это совершенно бесплатно. Правда, не в Ижевске, а в Санкт-Петербурге.

«Наши региональные врачи не ведут просветительскую деятельность. Я, например, все узнала от московских или питерских врачей. Они рассказывают об этом в соцсетях, пишут статьи. Именно оттуда я узнала: можно сделать реконструктивную хирургию бесплатно – в Ижевске тебе сразу предлагают это за деньги. Там я все сделала по ОМС».

«Ты не просила себе грудь побольше сделать?» – ну я не могла про это не спросить.

«Нет, – смеется Наталья. – Во-первых, с большой грудью многие мучаются. А во-вторых, любая косметическая, скажем так, доработка – это деньги. К тому же многие девочки вообще не делают себе грудь и живут нормально. Это ведь лишнее вторжение в организм – стресс для него, а нам его надо поменьше».

Просила деньги у друзей

Наталья не скрывала свою болезнь

Наталья не скрывала свою болезнь

Фото: Мария Бакланова

Кстати про деньги. Наташа говорит, что все, кто сталкивается с онкологией, до конца жизни попадают на деньги. Они нужны для поддержания своей жизнеспособности и здоровья.

«Первые полгода мы держались. Сначала я выпала из заработка – доход семьи уменьшился. Плюс деньги уходили на лекарства. Куча просто. Все, что есть, выгребаешь. И когда тебя настолько припирает, что невозможно, начинаешь просить о помощи. Я готовилась к этому месяц-полтора. Было тяжело. Очень. Потом одна женщина просто пнула меня, сказав, что это моя гордыня, что нужно пересилить себя и начать собирать деньги», – говорит Наталья.

«И помогали?»

«Да! Звонили, писали, перечисляли. Благодаря этим деньгам я съездила в Санкт-Петербург на обследования, купила лекарств. Они здорово тогда меня выручили».

Наталья никогда не жаловалась на судьбу. Она просто боролась за жизнь!

Наталья никогда не жаловалась на судьбу. Она просто боролась за жизнь!

Фото: Мария Бакланова

Исполнила свою мечту – иметь собственную студию

Но без дела Наташа тоже не сидела.

«Еще в 2015 году, уже уйдя с медиахолдинга и работая в другой организации, мне захотелось шить сумки. Я просто не находила в магазинах того, что меня бы устраивало. Я считала, что можно сделать лучше, – удивительное и уникальное», – рассказывает Наталья.

Она начала экспериментировать с кожей. Потом съездила на учебу по шитью сумок – свои первые сумочки она делала полностью вручную: пробивала дырки и сшивала вощеными нитками. Потом арендовала в ателье оборудование – ее сумки-карманы всегда были востребованы у покупательниц…

Сумка-карман от Натальи Котляровой. Фото: предоставлено героиней

Сумка-карман от Натальи Котляровой. Фото: предоставлено героиней

Но как шить, когда на тебе тугой рукав после операции? Как шить, когда после химиотерапии ты неделю просто пластом лежишь на кровати? Как?

«Когда легчает, просто бежишь и делаешь», – пожимает плечами Наташа.

Кроить и шить сумки она не могла еще полгода после операции. К тому же была пандемия, и ателье, где арендовала швейные машины, было закрыто. В самый разгар болезни, между терапиями, решила – сейчас или никогда должна открыть свою мастерскую, которая не будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Она начала искать помещение. Нашла!

Авторские сумки Натальи Котляровой из Ижевска. Фото: предоставлены героиней

Авторские сумки Натальи Котляровой из Ижевска. Фото: предоставлены героиней

Авторские сумки Натальи Котляровой из Ижевска. Фото: предоставлены героиней

Авторские сумки Натальи Котляровой из Ижевска. Фото: предоставлены героиней

«Мастерская, конечно, меня поддержала, творчество просто спасало. Я переключалась от мыслей, ко мне приходили разные люди, мы собирали браслеты, пили чай, разговаривали. Я познакомилась с удивительными людьми, близкими по духу и по интересам. И когда мастерская выполнила свою функцию, я без сожаления ее закрыла. Как и производство сумок. К тому же рентабельность производства сумок снизилась и начались проблемы с поставками фурнитуры. В общем, все сошлось», – говорит Наташа.

Кроме сумок Наташа делала браслеты. Фото: предоставлено героиней

Кроме сумок Наташа делала браслеты. Фото: предоставлено героиней

Поменяла свою жизнь

Сейчас у нее стойкая ремиссия. И она полностью поменяла свою жизнь. До диагноза Наташа была уверена, что медицина ее спасет, что только она в ответе за ее здоровье.

«Это была глубочайшая ошибка, которая тянулась еще со времен СССР. Этот шаблон пришлось мощно прорабатывать. Я буквально на 180 градусов развернулась, понимая, что надо все и всегда брать в свои руки и действовать. Пройдя этот путь, я всем говорю, что при первых подозрениях лучше сразу идти в онкологию. Не бояться этого учреждения! Там более узкие специалисты, большой трафик людей с такими диагнозами, там хорошее оборудование. И диагностика на ранних стадиях позволит сделать все в щадящем режиме».

Сейчас у Натальи стойкая ремиссия. Фото: Маша Бакланова

Сейчас у Натальи стойкая ремиссия. Фото: Маша Бакланова

Наташа не скрывала и не скрывает своего диагноза. У себя на страничке в соцсети «ВКонтакте» она рассказывает о своем пути, о том, что и как можно получить бесплатно, на что стоит обратить внимание, столкнувшись с подобными заболеваниями.

Она стала глубже погружаться в медицину, искать альтернативные методы лечения и поддержания иммунитета. Изучила принципы биоэнергетического массажа, стала практиковать его. Поменяла и пищевые привычки: стала пить много воды, есть больше морепродуктов. Еще принимает продукцию традиционной китайской медицины, благодаря которой восстанавливает свое здоровье и помогает другим.

«Я хочу сделать себе красивую татуировку, а еще татуаж глаз и бровей, чтоб просыпаться сразу конфеткой, – смеется Наташа. – Я начала жить в удовольствие, учусь слышать свое тело. Мы купили квартиру, у которой окна выходят и на закаты, и на рассветы. И мы ловим от этого кайф – так красиво, аж тошнит! Я всегда стараюсь мысленно благодарить людей, обстоятельства, себя за то, что смогла пережить, выстоять. Я берегу себя, стараюсь не злиться. Мы, люди, систематически умеем разрушать свое здоровье. А вот его поддержанием и улучшением не занимаемся. Сейчас я этому учусь. У меня появились силы – ведь столько всего интересного в жизни происходит!»

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