Сколько стоит шиномонтаж в Ижевске и большая ли на него очередь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже совсем скоро в Ижевске ляжет первый снег, температуры уже стремятся к нулевым, и на дорогах появляется наледь. Водители один за другим загоняют машины в автосервисы «переобуваться». Пока резину поменяли не все. Согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» зимние шины должны быть установлены не позднее 1 декабря, но погодные условия в столице Удмуртии определенно потребуют сделать это раньше. Госавтоинспекция уже в середине октября напомнила участникам движения, что о замене шин на зимние лучше побеспокоиться заранее.

«Комсомолка» решила узнать, какие автосервисы и шиномонтажки ижевчане могут найти рядом с домом, а также сколько стоит замена резины и какие есть дополнительные услуги.

Устиновский район

«Автомастер»

Адрес: ул. Воткинское шоссе, 146 а.

Шиномонтаж: от 1 000 руб.

Что еще можно сделать: замена масла 500-700 руб. (работа).

Тел.: +7 (341) 256-84-29; магазин +7 (341) 295-87-47; шиномонтаж и автомойка +7 (341) 256-11-33.

Работает: автомойка и шиномонтаж – круглосуточно, авторемонт и магазин с 9:00 до 20:00. Принимают в порядке живой очереди и по записи.

«ИжАвтоШина»

Адрес: ул. Союзная, 161 б.

Шиномонтаж: от 1 200 руб.

Что еще можно сделать: правка дисков, ремонт боковых порезов.

Тел.: +7 (912) 016-06-54.

Работает: ежедневно с 8:00 до 19:00. Автосервис работает в порядке живой очереди, днем в понедельник перед нами было три машины.

«Шинка Дископрав»

Адрес: ул. Молодежная, 107 а.

Шиномонтаж: от 1 520 руб.

Что еще можно сделать: замена масла, ремонт дисков и резины.

Тел.: +7 (341) 290-64-86.

Работает: круглосуточно в порядке живой очереди и по записи.

«Шины Плюс»

Адрес: ул. Союзная, 165 в.

Шиномонтаж: от 1 360 руб.

Что еще можно сделать: промазка герметиком 200 руб. за колесо, замена масла 600 руб. (работа).

Тел.: +7 (341) 256-93-44.

Работает: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Понимают в порядке живой очереди и по записи (ближайшая была на следующий день).

Многие мастерские оказывают дополнительные услуги: правят диски, делают антикор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Индустриальный район

«Титан»

Адрес: ул. Северный переулок, 61 г.

Шиномонтаж: от 1 000 руб.

Что еще можно сделать: замена масла 600 руб. (работа), промазка герметиком 50 руб. за колесо, обработка ступицы медной смазкой при замене шин.

Тел.: +7 (3412) 79-55-55.

Работает: ежедневно с 9:00 до 19:00 в порядке живой очереди и по записи.

«Суприм»

Адрес: ул. Воткинское шоссе, 19 в.

Шиномонтаж: от 1 000 руб.

Что еще можно сделать: Ремонт порезов, правка дисков, ошиповка шин, промазка герметиком 200 руб. за колесо, обработка ступицы медной смазкой 400 р за 4 колеса.

Тел.: +7 (950) 150-00-11.

Работает: в будни с 10:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 18:00. Живая очередь или запись – хоть на сегодняшний день.

Шиномонтажная мастерская ИП Лесников В. В.

Адрес: ул. 8 марта, 16 б.

Шиномонтаж: от 1 280 руб.

Тел.: +7 (965) 843-72-53; +7 (919) 912-28-06.

Работает: ежедневно с 8:00 до 22:00 в порядке живой очереди и по записи.

«Мастер Спицын»

Адрес: ул. Холмогорова, 80 а.

Шиномонтаж: от 1 000 руб.

Что еще можно сделать: промазка герметиком при шиномонтаже.

Тел.: +7 (912) 450-08-88.

Работает: ежедневно с 8:00 до 21:00. Живая очередь или по записи (на следующий день).

В межсезонье цены могут меняться довольно часто Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Октябрьский район

Trivas

Адрес: ул. Коммунаров, 244.

Шиномонтаж: от 1 200 руб.

Что еще можно сделать: ремонт и диагностика ходовой части и ДВС, замена масла 700 руб. (работа), промазка герметиком 100 руб. за колесо, обработка ступицы медной смазкой 300 р за 4 колеса.

Тел.: +7 (3412) 50-65-06; +7 (3412) 55-53-33.

Работает: по будням с 8:00 до 21:00, по записи (ближайшая – на следующий день).

Шинный центр Vianor

Адрес: ул. Холмогорова, 11 а.

Шиномонтаж: 1 480 руб.

Что еще можно сделать: промазка герметиком и обработка ступицы медной смазкой по 100 руб. за 4 колеса.

Тел.: +7 (3412) 91-22-88.

Работает: по будням с 8:00 до 19:00, в воскресенье с 9:00 до 17:00, ближайшая запись в понедельник была на воскресенье.

«Шиномонтаж 24 Часа»

Адрес: ул. Кирова, 172/12.

Шиномонтаж: от 1 520 руб.

Что еще можно сделать: правка дисков, промазка герметиком 220 руб. за колесо, обработка ступицы медной смазкой 40 руб. за колесо.

Тел.: +7 (3412) 32-47-32.

Работает: круглосуточно в порядке живой очереди (перед нами было 2 машины).

Horse

Адрес: ул. Бородина, 2.

Шиномонтаж: от 1 700 руб.

Что еще можно сделать: антикоррозийная обработка (2500-3000 за вместе с материалом), замена масла 500 руб. (работа), промазка герметиком 120 руб. за колесо, обработка ступицы медной смазкой при замене шин.

Тел.: +7 (922) 520-06-13, автомойка +7 (3412) 77-53-16.

Работает: ежедневно с 8:00 до 21:00, есть запись на следующий день.

Некоторые мастерские могут делать хорошие скидки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ленинский район

Шиномонтажная мастерская

Адрес: ул. Маяковского, 48 б.

Шиномонтаж: от 1 100 руб.

Что еще можно сделать: ошиповка колес, промазка герметиком 100 руб. за колесо.

Тел.: +7 (3412) 56-12-81; +7 (912) 856-12-81 (WhatsApp).

Работает: ежедневно с 8:00 до 20:00, в порядке живой очереди и по записи (хоть на сегодня).

«Экспресс авто»

Адрес: ул. Азина, 10.

Шиномонтаж: от 1 200 руб.

Что еще можно сделать: промазка герметиком и обработка ступицы медной смазкой по 50 руб. за колесо.

Тел.: +7 (3412) 91-01-89.

Работает: ежедневно с 9:00 до 22:00, шиномонтаж до 20:00. Понимают в порядке живой очереди, перед нами было 2 машины.

«МаШинка»

Адрес: ул. Пятнадцатая, 22.

Шиномонтаж: от 1 100 руб.

Что еще можно сделать: промазка герметиком 400 руб. за все колеса, обработка ступицы медной смазкой 250 за все колеса.

Тел.: +7 (3412) 31-15-16; +7 (952) 402-07-15.

Работает: круглосуточно в порядке живой очереди, перед нами была одна машина.

Шиномонтажная мастерская

Адрес: ул. Дружбы, 7а.

Шиномонтаж: от 1300 руб.

Что еще можно сделать: промазка герметиком 100 руб. за колесо, обработка ступицы медной смазкой при замене шин.

Тел.: +7 (912) 748-30-67.

Работает: ежедневно с 9:00 до 21:00 в порядке живой очереди и по записи (была на сегодня).

Первомайский район

Автосервис «Гарант»

Адрес: ул. Камбарская, 49 к 5.

Шиномонтаж: от 1 200 руб.

Что еще можно сделать: ремонт ходовой части, сход-развал, промазка герметиком 150 руб. за колесо.

Тел.: +7 (3412) 33-01-11.

Работает: по будням с 9:00 до 18:00 (на сайте указано, что до последнего клиента); суббота: 9:00-14:00. Принимают по записи, ближайшая в понедельник была на среду.

«М.Алина»

Адрес: пр. Весенний, 5.

Шиномонтаж: от 1 240 руб.

Что еще можно сделать: сход-развал, диагностика ходовой части, промазка герметиком от 100 руб. за колесо, обработка ступицы медной смазкой от 50 руб. за колесо.

Тел.: отдел запчастей +7 (912) 005-49-99, мастер приемщик +7 (3412) 91-39-99, 8 (3412) 91-39-90.

Работает: автомастерская с 9:00 до 20:00, автомойка с 8:00 до 21:00. По записи.

Castrol Автосервис

Адрес: ул. Карла Маркса, 25.

Шиномонтаж: от 1 000 руб.

Что еще можно сделать: замена масла, от 2 000 руб. шиномонтаж с промазкой герметиком и обработкой ступицы.

Тел.: +7 (3412) 90-54-50.

Работает: будни: 8:30-20:00, выходные: 9:00-19:00. В порядке живой очереди и по записи.

Shinside

Адрес: ул. Советская, 50 б.

Шиномонтаж: от 1 000 руб.

Тел.: +7 (950) 151-86-06; +7 (912) 015-15-45.

Работает: ежедневно с 9:00 до 21:00 по записи (ближайшая – на следующий день).

#ТВОЕ АВТО

Адрес: ул. Партизанская, 13.

Шиномонтаж: от 1 200 руб.

Что еще можно сделать: ремонт ходовой части, антикор, промазка герметиком 100 руб. за колесо, обработка ступицы медной смазкой при замене шин.

Тел.: +7(912) 019-49-99;

Работает: по будням с 9:00 до 18:00, только по записи (ближайшая на следующий день).

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» не несет ответственности за услуги и цены, они могут меняться, уточняйте актуальность в организациях, предоставляющих услуги. Цены, запись и очередь указаны по состоянию на 24 октября 2022 г.

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