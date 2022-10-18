Госавтоинспекция призывает жителей Удмуртии сменить шины на зимние

Автолюбителям рекомендуется проверить техническое состояние машин
Фото: Амир Закиров
Из-за изменений в погодных условиях водителям рекомендуют начать подготовку автомобилей к зимнему сезону. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Владельцев авто призывают проверить техническое состояние авто, сменить резину с летней на зимнюю, быть более внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД и воздержаться от резких маневров.
Напомним, что на этой неделе столбик термометра опустится ниже 0.
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