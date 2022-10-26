Свежий асфальт на Кирова и намечающиеся колеи на Удмуртской: итоги «Дорожного Оскара – 2022» в Ижевске

Как выглядят дороги Ижевска после ремонта Фото: Мария Бакланова

Весной 2022 года «Комсомолка» вручила традиционную антипремию «Дорожный Оскар» самым разбитым улицам Ижевска. В номинациях «самая глубокая яма», «самая волнистая улица», «стабильно плохая дорога» и т. д. победителей выбирали при помощи голосования наших читателей. За лето многие дороги планировалось отремонтировать. Пришла осень, и мы решили проверить, как поживают главные номинанты.

В каком состоянии лидер голосования

Весной 2022 года улица Кирова побила почти все рекорды по провалам и колейности. Читатели пожаловались на глубокую яму и обилие «дыр» по всей проезжей части, да и в целом плохое состояние дорожного полотна. Ненормативное состояние главной магистрали Металлурга раздражало многих горожан.

Так выглядела до ремонта улица Кирова. Фото: Лада Иванова

Впрочем, власти пообещали, что дорогу этим летом обязательно отремонтируют, и это было сделано. На улице Кирова теперь красуется ровный асфальт. Отремонтирован большой участок от улицы 30 лет Победы до улицы Песочной. Кроме того, благоустроены площадки возле двух трамвайных остановок.

Новый асфальт на улице Кирова Фото: Мария Бакланова

Теперь по улице можно комфортно ездить. Фото: Лада Иванова, Мария Бакланова

Что стало с фаворитом редакции

Одного из номинантов «Дорожного Оскара» на свое усмотрение выбирала наша редакция. Посовещавшись, самой убитой мы признали улицу Лихвинцева. Дорога в центре столицы Удмуртии была сплошь изрыта ямами.

Какой была улица Лихвинцева весной 2022 года, и какой стала к осени. Фото: Лада Иванова, Мария Бакланова

29 мая на Лихвинцева тоже начался ремонт. После окончания работ дорожное полотно порадовало своим качеством, от ям не осталось и следа.

А как дела на лучшей по состоянию улице?

Весной большинство дорог казались ижевчанам настолько убитыми, что на их фоне любая более-менее ровная улица выглядела идеалом. В момент голосования наши читатели посчитали, что в наилучшем состоянии находится улица Удмуртская.

В начале года Удмуртская выгодно выделялась на фоне других убитых дорог, а сейчас уже видны недочеты. Фото: Лада Иванова, Мария Бакланова

Сейчас дорога не кажется такой уж ровной. Она в неплохом состоянии, но кое-где видны трещины и начали намечаться колеи.

На одной из полос на улице Удмуртской появились признаки будущей колейности Фото: Мария Бакланова

Сейчас Удмуртская в неплохом состоянии, однако можно заметить небольшие ямы, которые в будущем могут увеличиться Фото: Мария Бакланова

В следующем году «Комсомолка» вместе с читателями вновь проверит состояние дорог Ижевска и вручит новые «Дорожные Оскары».

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