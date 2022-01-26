Участок улицы Кирова в Ижевске от Песочной до Пушкинской отремонтируют в 2022 году

Улица Кирова не входит в список дорог, которые планируется отремонтировать по нацпроекту. Фото: Анастасия Михайлова

В Ижевске в текущем году планируется ремонт улицы Кирова. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, отвечая на вопросы граждан на личной странице «ВКонтакте».

«Ремонтировать улицу Кирова в Ижевске на участке от Песочной до Пушкинской будем в этом году», — написал он.

Источник финансирования и конкретные сроки глава региона не уточнил. Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется отремонтировать 6 участков, и улицы Кирова в этом списке нет.

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