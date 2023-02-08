«Собрали документы, спим в одежде»: ижевчане стали очевидцами землетрясения в Турции

Фото: OMAR HAJ KADOUR/AFP

6 февраля с интервалом 9 часов в Турции и Сирии произошли два мощных землетрясения с магнитудой больше 7,5 баллов. По данным на вечер среды, в Турции погибло 8574 человека, в Сирии – 2662. Еще десятки тысяч людей пострадали. Объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. Это землетрясение уже признано самым мощным в регионе за последние 80 лет. КП собрала рассказы уроженцев Ижевска, которые на момент катастрофы жили в Турции.

ДОРОГ НЕТ, ПОМОЩЬ ПОКА НЕ ПРИШЛА

Екатерина, город Бодрум: «В понедельник, когда все случилось, здесь был сильнейший ветер, отключали электричество, но на море особенно шторма не было, и нас не трясло. Но здесь все наготове, ждут новых толчков. В местных чатах скидывают информацию, инструктируют».

По словам девушки, турецкое ведомство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуем жителям даже далеких от эпицентра частям страны на ночь ставить что-нибудь не слишком тяжелое и бьющееся на окно. Чтобы при первых же толчках эта вещь разбилась и разбудила людей в комнате. Жителей предупредили, что нужно заранее подготовить воду, сухой паек, документы, заправить машины. И при первой же угрозе – сразу уезжать подальше от зданий на открытую местность.

«Все очень сплотились. Для пострадавших собирают гуманитарную помощь. Люди несут вещи, консервы, подгузники для младенцев, одеяла. Очень много русских помогают в этом, записываются в волонтеры, едут в ту зону, где максимальные разрушения. Нужно и гуманитарную помощь сортировать, и доставлять ее, и помогать разбирать завалы», – рассказала Екатерина.

Подруга девушки снимает в Аланье квартиру у людей, которые сами родом как раз из района, сильно пострадавшего от землетрясения. Несчастье застало их в деревне. Дороги разрушены, и гуманитарную помощь они до сих пор не получили.

«По тем кадрам, которые видела, вообще не представляю, как гуманитарную помощь туда доставлять. Все собранное едет в город, и дальше уже волонтеры сами организуются и стараются добраться до пострадавших. Везут тепловые пушки на топливе, канистры с бензином, чтобы люди могли согреваться хотя бы в машинах. Там же холодно, минусовые температуры, в горах лежит снег, а электричества нет», – делится девушка.

НИКТО НЕ БЫЛ ГОТОВ

Все ночью произошло. Никто не был готов. Екатерина рассказывает, что людей из руин достают в пижамах. Раздетых детишек находят изможденными, но живыми – и это спустя два дня без тепла и еды!

«Сейчас спим в одежде, собрали документы, воду, еду. Ребенку объяснили, что если посреди ночи разбудим, то первое, что нужно сделать, это обуться», – Екатерина и ее семья по-прежнему не чувствуют себя в безопасности.

ИНОГДА ВСЕ ДРОЖАТЬ НАЧИНАЕТ

Иван, город Аланья:

«За последние полгода это уже третье землетрясение, которое застал. И хотя Аланью, по счастью, оно практически не коснулось, все равно оно стало самым сильным».

Как поделился ощущениями молодой человек, на земле вообще ничего не ощущается. С полок ничего не падает, и посуда не бьется. Но в офисе чувствуется, что здание толкают. Причем интенсивно, каждые две секунды.

«Заранее никак не оповещают. Когда уже все началось, приходит смс-ка. Но это довольно рядовой случай. Больше тебе скажу, когда получаешь вид на жительство в этом регионе Турции, ты обязан оформить страховку на случай землетрясения» , – Иван старается спокойно относиться к сюрпризам природы.

Дмитрий, город Фетхие:

«У нас не трясло на этот раз. Недели две назад было очень слабое землетрясение. Эпицентр был около Родоса, поэтому нас совсем чуть-чуть коснулось. Ощущения необычные. Мы в коворкинге сидели и первые секунды не могли понять, «это оно или нет». Но я говорю, там очень нежно трясло. Просто все дрожать начинает».

Валерия, город Стамбул:

«Само землетрясение нас не коснулось. Но мы уже два дня безвылазно сидим дома, на улице дикий шторм, снег, град, ветер и +3. Чайки не могут летать, подвисают в воздухе. Так жалко их. Короче, природа сошла с ума».

Люди из Ижевска, которые сейчас оказались в Турции, рассказывают, что на трагедию откликнулись не только обычные люди, но и большие компании.

«Местные авиакомпании помогают пострадавшим. Pegas сделал бесплатными перелеты внутри страны именно для того, чтобы эвакуировать людей. Turkish Airlines поставили символическую цену 100 лир – это всего 400 рублей – тоже для того, чтобы люди могли уехать, вывезти близких из опасных районов. Местные бренды (WaiKiKi, например) моментально объявили распродажу на зимнюю одежду. Теплые вещи покупают мешками и отправляют как гуманитарную помощь», – рассказывают наши соотечественники.

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