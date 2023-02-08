Земная кора в Удмуртии не стоит на месте: есть ли в регионе самостоятельная тектоническая активность

Ближайшими соседями Удмуртии наибольшей тектонической активностью обладают Крым и Кавказ. Фото: pixabay.com

В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло страшное землетрясение. На данный момент количество жертв оценивают в 7,5 тысяч жертв. Ижевчане следят за новостями и скорбят вместе со всем миром. Тревога некоторых горожан заставила их задуматься, а возможно ли смещение земной коры в нашем регионе?

«Никогда о таком не слышала, но вдруг задумалась, насколько мы застрахованы от подземных толчков?» – задается вопросом наша читательница Наталья.

Журналист «Комсомолки» обратился за ответом на вопрос к кандидату географических наук, доценту кафедры географии, картографии и геоинформатики УдГУ Игорю Егорову. По словам эксперта, тектонические процессы есть всегда и везде, но имеют разную степень выраженности. Земная кора в Удмуртии не стоит на месте и постоянно опускается и поднимается. В научной сфере это называется эпейрогенические движения. Для человека эти процессы незаметны, но с помощью специального оборудования их можно зафиксировать.

Также существует возможность отголосков подземных толчков из других регионов. Ближайшими соседями Удмуртии наибольшей тектонической активностью обладают Крым и Кавказ. Но они также незаметны для жителей нашей республики.

Эксперт заверил ижевчан – классическое землетрясение в Удмуртии невозможно ни сейчас, ни в перспективе.

«Удмуртия находится на территории древней русской платформы. Этому участку земной коры миллиарды лет, он очень стабилен в тектоническом отношении. Самостоятельной тектонической активности у нас нет», – успокоил Игорь Егоров.

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