500 миллионов ущерба: как после мощного пожара чувствует себя лакокрасочный завод Ижевска

Пожар на лакокрасочном заводе в сентябре 2022 года в Ижевске. Фото: Игорь Кудрявцев

19 сентября прошлого года в Ижевске загорелся цех на лакокрасочном заводе Palizh. Общая площадь пожара превысила 5 000 кв.м. Пожарные потратили 9 часов на его тушение. За это время пламя нанесло заводу ущерб, который оценили в 500 млн рублей.

5 месяцев спустя «Комсомолка» обратилась к руководству предприятия, чтобы узнать, как проходит восстановление производства.

«Мы очень быстро нашли промышленную площадку. Нам помогла республика. Перевезли оборудование. Запасы готовой продукции у нас были, а вот сырье пришлось закупить заново», – поделилась директор Palizh Елена Телицына.

Происшествие не остановило производство. Не допустить прекращения поставок удалось благодаря перевозке оборудования из пострадавшего цеха на площадки Автозавода. Сейчас оборудование в пострадавшем цехе восстановили примерно на 80%.

«Мы прошли этот кризис. Скажу даже, что за прошедший год мы сделали максимальный оборот за всю 26-летнюю историю предприятия. И уже в апреле мы запускаем в работу восстановленный корпус», – сказала директор фабрики.

Производству также удалось избежать сокращение персонала. Напротив, сейчас на заводе идет расширение штата.

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