Квиддич по-удмуртски, игры и конкурсы: в Ижевске прошел фестиваль «Всемирный день пельменя»

Самый вкусный праздник отметили жители Удмуртии в Ижевске.
Фото: Мария Бакланова
Все любят много, а главное вкусно покушать. Особенно если дело касается любимых с детства блюд. С 6 по 11 февраля в Ижевске прошел настоящий гастрономический праздник фестиваль «Всемирный день пельменя». «Комсомолка» рассказывает каким был главный день этого мероприятия.
На фестиваль приехали гости со всех концов Удмуртии.
Фото: Мария Бакланова
Главное мероприятие началось в Ижевске на Центральной площади с праздничного концерта в честь открытия.
На главной сцене города выступали коллективы со всей Удмуртии в национальных костюмах и известных образах.
Артисты выступали в известных народных образах.
Фото: Мария Бакланова
Сами жители могли не только попробовать пельмени из разных концов света, но вдоволь насладиться активным отдыхом.
Поучаствовать в конкурсах чтобы получить памятный приз, а также посоревноваться с друзьями в силе и ловкости!
После пельменей многие могли показать свою богатырскую силу.
Фото: Мария Бакланова
Поохотиться за призами.
Фото: Мария Бакланова
Проявить чудеса ловкости, чтобы поймать волшебную рыбку
Фото: Мария Бакланова
в нижней части эспланады проходил чемпионат по Ӵужонболу – такой удмуртский аналог знаменитого квиддича.
Ӵужонбол – а как вам такой «хоккей»?
Фото: Мария Бакланова
А еще можно было посетить фотозону.
Семейство Пель-нянь было радо встретить гостей.
Фото: Мария Бакланова
А еще любой желающий мог познакомиться с настоящей княжной и ее волшебной свитой.
Фото: Мария Бакланова
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