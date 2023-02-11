Квиддич по-удмуртски, игры и конкурсы: в Ижевске прошел фестиваль «Всемирный день пельменя»

Самый вкусный праздник отметили жители Удмуртии в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

Все любят много, а главное вкусно покушать. Особенно если дело касается любимых с детства блюд. С 6 по 11 февраля в Ижевске прошел настоящий гастрономический праздник фестиваль «Всемирный день пельменя». «Комсомолка» рассказывает каким был главный день этого мероприятия.

На фестиваль приехали гости со всех концов Удмуртии. Фото: Мария Бакланова

Народные гуляния и праздничный концерт

Главное мероприятие началось в Ижевске на Центральной площади с праздничного концерта в честь открытия.

На главной сцене города выступали коллективы со всей Удмуртии в национальных костюмах и известных образах.

Артисты выступали в известных народных образах. Фото: Мария Бакланова

Сами жители могли не только попробовать пельмени из разных концов света, но вдоволь насладиться активным отдыхом.

Поучаствовать в конкурсах чтобы получить памятный приз, а также посоревноваться с друзьями в силе и ловкости!

После пельменей многие могли показать свою богатырскую силу. Фото: Мария Бакланова

Поохотиться за призами. Фото: Мария Бакланова

Проявить чудеса ловкости, чтобы поймать волшебную рыбку Фото: Мария Бакланова

в нижней части эспланады проходил чемпионат по Ӵужонболу – такой удмуртский аналог знаменитого квиддича.

Ӵужонбол – а как вам такой «хоккей»? Фото: Мария Бакланова

А еще можно было посетить фотозону.

Семейство Пель-нянь было радо встретить гостей. Фото: Мария Бакланова

А еще любой желающий мог познакомиться с настоящей княжной и ее волшебной свитой. Фото: Мария Бакланова

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