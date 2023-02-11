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Общество11 февраля 2023 14:00

Квиддич по-удмуртски, игры и конкурсы: в Ижевске прошел фестиваль «Всемирный день пельменя»

Рассказываем и показываем каким был фестиваль в честь любимого блюда жителей Удмуртии
Дана Солнцева
Самый вкусный праздник отметили жители Удмуртии в Ижевске.

Самый вкусный праздник отметили жители Удмуртии в Ижевске.

Фото: Мария Бакланова

Все любят много, а главное вкусно покушать. Особенно если дело касается любимых с детства блюд. С 6 по 11 февраля в Ижевске прошел настоящий гастрономический праздник фестиваль «Всемирный день пельменя». «Комсомолка» рассказывает каким был главный день этого мероприятия.

На фестиваль приехали гости со всех концов Удмуртии.

На фестиваль приехали гости со всех концов Удмуртии.

Фото: Мария Бакланова

Народные гуляния и праздничный концерт

Главное мероприятие началось в Ижевске на Центральной площади с праздничного концерта в честь открытия.

На главной сцене города выступали коллективы со всей Удмуртии в национальных костюмах и известных образах.

Артисты выступали в известных народных образах.

Артисты выступали в известных народных образах.

Фото: Мария Бакланова

Сами жители могли не только попробовать пельмени из разных концов света, но вдоволь насладиться активным отдыхом.

Поучаствовать в конкурсах чтобы получить памятный приз, а также посоревноваться с друзьями в силе и ловкости!

После пельменей многие могли показать свою богатырскую силу.

После пельменей многие могли показать свою богатырскую силу.

Фото: Мария Бакланова

Поохотиться за призами.

Поохотиться за призами.

Фото: Мария Бакланова

Проявить чудеса ловкости, чтобы поймать волшебную рыбку

Проявить чудеса ловкости, чтобы поймать волшебную рыбку

Фото: Мария Бакланова

в нижней части эспланады проходил чемпионат по Ӵужонболу – такой удмуртский аналог знаменитого квиддича.

Ӵужонбол – а как вам такой «хоккей»?

Ӵужонбол – а как вам такой «хоккей»?

Фото: Мария Бакланова

А еще можно было посетить фотозону.

Семейство Пель-нянь было радо встретить гостей.

Семейство Пель-нянь было радо встретить гостей.

Фото: Мария Бакланова

А еще любой желающий мог познакомиться с настоящей княжной и ее волшебной свитой.

А еще любой желающий мог познакомиться с настоящей княжной и ее волшебной свитой.

Фото: Мария Бакланова

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