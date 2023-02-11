Уроженец Удмуртии помогает разбирать завалы после землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции Фото:@mozhgatoday
Житель Можги, находящийся сейчас в Турции в городе Хатай, помогает в качестве волонтера спасателям разбирать завалы и эвакуировать людей, которые пострадали во время землетрясения 6 февраля.
Информацией об этом поделились друзья мужчины в социальных сетях.
В комментариях под постом жители республики выражают слова поддержки и благодарности волонтеру.
К слову, о ситуации в Турции и о том, как сейчас там чувствуют себя наши соотечественники, мы рассказывали недавно в нашем большом материале.
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