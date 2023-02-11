Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 февраля 2023 11:08

Уроженец Удмуртии помогает разбирать завалы после землетрясения в Турции

Житель Можги помогает спасателям в Турции
Дана Солнцева
Последствия землетрясения в Турции Фото:@mozhgatoday

Последствия землетрясения в Турции Фото:@mozhgatoday

Житель Можги, находящийся сейчас в Турции в городе Хатай, помогает в качестве волонтера спасателям разбирать завалы и эвакуировать людей, которые пострадали во время землетрясения 6 февраля.

Информацией об этом поделились друзья мужчины в социальных сетях.

В комментариях под постом жители республики выражают слова поддержки и благодарности волонтеру.

К слову, о ситуации в Турции и о том, как сейчас там чувствуют себя наши соотечественники, мы рассказывали недавно в нашем большом материале.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начисления субсидий по ЖКХ за январь 2023 года в Удмуртии переносятся

Жители Ижевска смогут пройти опрос по созданию пешеходного маршрута в Ленинском районе