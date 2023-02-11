Жители Ижевска смогут пройти опрос о создании нового пешеходного маршрута в Ленинском районе

пешеходный маршрут призван соединить два общественных пространства Фото: Амир Закиров

Жители Ижевска могут поучаствовать в опросе по созданию пешеходного маршрута в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Центр территориального развития региона запустил опрос, позволяющий жителям города высказать свое мнение по поводу нового маршрута. Предполагается, что пешеходная дорога позволит соединить такие общественных пространства как: сквер оружейника Драгунова и Южный парк.

Работа над данным проектом началась с 2023 года. И уже был представлен проект рабочей концепции территории. Жители Ижевска в возрасте от 14 лет могут высказать свое мнение по поводу идеи, приняв участие в опросе на сайте до 20 февраля 2023 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»: конкурсы, концерт на центральной площади, розыгрыш ценных призов

Начисления субсидий по ЖКХ за январь 2023 года в Удмуртии переносятся