Карта платных парковок в Ижевске: места, где за каждый час стоянки нужно отдать 35 рублей

Платные парковки расположены в центре Ижевска. Фото: Евгения Рябкова

Платные парковки работают в Ижевске с 1 февраля 2023 года. Правда, во время объезда парковок мы выяснили, что далеко не все водители понимают, что оставляют свою машину на платной стоянке, и уезжают, не оплатив по тарифу. Это чревато наказанием в 2500 рублей. КП любит водителей Ижевска и не хочет, чтобы они тратили честно заработанные деньги на обидные штрафы. Специально для наших читателей мы подготовили понятную карту платных парковок в Ижевске.

В столице Удмуртии работают уже 15 платных парковок. Все они сосредоточены в центре города и размещены на трех улицах: Красной, Пушкинской и Красногеройской. Полная картина выглядит так.

Общая карта платных парковок Ижевска

Для вашего удобства мы разделили карту на более крупные элементы, начиная с улицы Красной.

Платная парковка на улице Красной расположена за ФОК «Аксион»

На улице Пушкинской с начала февраля действуют две платные парковки. Они идут друг за другом на подъеме к перекрестку с Лихвинцева, со стороны аптеки.

Платная парковка на улице Пушкинской в Ижевске

В отличие от предыдущих двух улица Красногеройская просто усеяна платными парковками. Они расположены по обе стороны проезжей части на участке от УдГУ до стадиона «Динамо».

Платные парковки на Красногеройской начинаются на участке с односторонним движением

На Красногеройской от Коммунаров до Пушкинской есть несколько платных парковок

На Красногеройской напротив стадиона «Динамо» есть одна платная парковка

Напротив ресторана «Каре» в Ижевске парковка теперь платная

Напомним, что оплатить платную парковку вы можете через приложение «Горпарковки». Плата взимается только в будни с 8:00 до 20:00. Первые 15 минут – бесплатные. Далее для легковых автомобилей действует тариф 35 руб./час. Перечислить деньги за стоянку можно авансом, когда вы только приехали, или уже перед отъездом – в приложении доступны оба варианта.

За нарушение правил использования парковки предусмотрен штраф в размере 2500 руб. Обратите внимание, что на каждой платной парковке выделены места для инвалидов. Занимать их владельцам других машин запрещено.

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