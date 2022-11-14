Ломались деревья и выросли цены на такси: первый сильный снегопад в Ижевске не обошелся без последствий

В Ижевске поднялась сильная метель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Эта неделя для ижевчан началась с интенсивного снегопада. Из-за сильных порывов ветра затруднилось движение на дорогах города. Помимо этого жители Ижевска столкнулись и с другими проблемами, возникшими от ухудшения погодных условий.

С черепашьей скоростью

Из-за плохой видимости на дорогах водители автомобилей предпочитают не рисковать и двигаются с минимальной скоростью. Из-за этого зафиксировались пробки в девять баллов по данным «Яндекс.Пробки».

Сильнее всего «стоят» перекресток Холмогорова с Пушкинской, а также улицы 10 лет Октября и 50 лет ВЛКСМ.

Валило деревья и срывало дорожные знаки

В регионе ситуация тоже не особо приятная – из-за порывов ветра обламываются деревья. Об этом в городские паблики пишут обеспокоенные жители.

«Ижевск- Можга, перед Новая Бия упало дерево, полоса перекрыта. Будьте внимательны!» – пишут в группе «Злой ижевчанин» «ВКонтакте» (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Ред.)

Дерево упало на трассу в Удмуртии. Фото: vk.com/zlou18

В других группах «ВКонтакте» горожане тоже делятся фотографиями и видео, где видно обломанные деревья на проезжей части. Они мешают движению автомобилей.

Упавшее дерево на ул. Школьной. Фото: vk.com/izhevsk.life

Вдоль улиц тоже небезопасно – могут оторваться дорожные знаки. С этим явлением столкнулись подписчики «Злого ижевчанина» на ул. 9-го Января.

Начались ДТП

За чертой города тоже не все спокойно. За минувшие часы произошло несколько ДТП. Так, в Малой Пурге в аварию попали три машины. К счастью, обошлось без пострадавших, но ремонт предстоит серьезный.

В Малой Пурге столкнулись три «легковушки». Фото: vk.com/psch37

Кроме того, ДТП произошло на трассе «Воткинск – Завьялово». Об этом пишут в «Злом ижевчанине».

Любители комфортно проехаться на такси тоже попали под давление погодных условий. Цены на поездку взлетели в несколько раз. Поездка, занимавшая по времени 10 минут, в разгар стизхии могла стоить в районе 300 рублей.

Цены на такси выросли. Фото: скриншот

Какие погодные изменения стоит ждать?

На улицах Ижевска для устранения помех от снегопада выехали 59 единиц техники. В экстренном порядке начали посыпать дороги реагентами.

Напомним, что в ближайшие дни Ижевск покроется снегом, а температура резко уйдет в «минус». Этой ночью советуем утеплиться, поскольку температура воздуха опустится до -8°C по прогнозу «Яндекс.Погоды».

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