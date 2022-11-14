59 машин и 80 дорожных рабочих вышли убирать снег на улицах Ижевска 14 ноября

Фото: сайт администрации города

14 ноября в Ижевске прошел первый, по-настоящему зимний снегопад. Как сообщает пресс-служба администрации города, 59 машин и 80 дорожных рабочих вышли на улицы, чтобы очистить дороги для машин и пешеходов.

Рабочие занимаются расчисткой тротуаров и остановок. Кроме того с помощью техники дороги посыпают специальным средством, чтобы предотвратить появление накатов.

Ночью, когда транспорта на дороге не так много, количество уборочной техники увеличат.

Напомним, что в этот зимний сезон на уборку улиц Ижевска выйдут 282 единицы техники.

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