59 машин и 80 дорожных рабочих вышли убирать снег на улицах Ижевска 14 ноября

Фото: сайт администрации города
14 ноября в Ижевске прошел первый, по-настоящему зимний снегопад. Как сообщает пресс-служба администрации города, 59 машин и 80 дорожных рабочих вышли на улицы, чтобы очистить дороги для машин и пешеходов.
Рабочие занимаются расчисткой тротуаров и остановок. Кроме того с помощью техники дороги посыпают специальным средством, чтобы предотвратить появление накатов.
Ночью, когда транспорта на дороге не так много, количество уборочной техники увеличат.
Напомним, что в этот зимний сезон на уборку улиц Ижевска выйдут 282 единицы техники.
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