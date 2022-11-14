Резкое снижение среднесуточной температуры ожидается в Удмуртии 15 ноября

Температура понизится на 5˚С и более Фото: Сергей ГРАЧЕВ

15 ноября местами по республике ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

Как сообщает ведомство, среднесуточная температура понизится на 5 °С и более. Жителям рекомендуют соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» поделилась прогнозом погоды на эту неделю.

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