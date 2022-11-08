Какие прививки и в какое время нужно делать ижевчанам Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Говоря о прививках, не стоит сразу думать о том, что делается в детстве. Хотя основная часть подобных процедур проводится в юном возрасте, есть такие, которые необходимо периодически повторять и взрослым.

Для того, чтобы жителям страны было легче отслеживать время для вакцинации от того или иного заболевания, Минздравом России утвержден «Национальный календарь прививок». Если проводить вакцинацию в соответствии с его рекомендациями, то большинство прививок делаются бесплатно. К слову, данный календарь периодически обновляется.

Чтобы узнать, когда и от чего должны вакцинироваться жители Ижевска старше 18 лет, «Комсомолка» заглянула в данный список и специально для своих читателей распределила прививки по временам года.

Прививки, которые необходимо делать осенью

Коронавирусная инфекция

COVID-19 – инфекция из большой группы коронавирусов, которые до 2019 года в основном вызывали ОРВИ у человека. И все же SARS-CoV-2, который был обнаружен около трех лет назад, оказался куда опаснее своих предшественников. Данная инфекция активно развивается и мутирует, образуя множество штаммов и воздействуя практически на все системы и органы, в том числе – и на жизненно важные. И последствия заражения, как правило, непредсказуемы.

Когда нужно прививаться: в данный момент вакцинация против коронавирусной инфекции идет, исходя из эпидемических мер безопасности. Ученые всего мира наблюдают за развитием сезонности данного заболевания, надеясь, что в будущем подобные мероприятия будут проводиться в определенный период, как против того же гриппа. Но пока что врачи напоминают о вакцинации против ковида ближе к осени, поскольку данный период характерен для роста заболеваний ОРВИ, а также совпадает с началом вакцинации против гриппа, что может быть довольно удобным, ведь можно привиться сразу от двух инфекций. Оптимально прививаться от коронавируса – раз в год, но, учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию, врачи рекомендуют – раз в шесть месяцев.

Кому нужна прививка: лучше всего от данной инфекции начинать прививаться с 14 лет и практически всем, с учетом индивидуальных противопоказаний.

Привьют ли бесплатно: вакцинация против коронавируса в Ижевске проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства, в мобильных пунктах вакцинации и Центре общественного здоровья и медицинской профилактики (пл.им. 50-летия Октября, 21).

У некоторых прививок есть особый график Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Грипп

Это респираторное вирусное заболевание, которое, в первую очередь, опасно сильной интоксикацией, а также осложнениями, которые «бьют» по выделительной, дыхательной и сердечно-сосудистой системам.

Когда нужно прививаться: у данного заболевания есть четкая сезонность. Как правило, это поздняя осень – зима. Сама прививочная кампания начинается в сентябре и заканчивается в ноябре, однако в ряде случаев ее могут продлить до декабря. Прививку от гриппа необходимо делать раз в год.

Кому нужна прививка: всем, кроме тех, у кого есть противопоказания.

Привьют ли бесплатно: привиться от гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации. Если же вы желаете вакцинироваться в частных медицинских учреждениях, то, по данным сервиса «ПроДокторов», цена за процедуру варьируется от 368 до 1150 рублей, в зависимости от вида вакцины.

Если вы не хотите сидеть в очереди, на прививку можно сходит и в платную клинику. Фото: Полина Андрианова

Пневмококковая инфекция

Пневмококк может быть как отдельным возбудителем, так и присоединяться к имеющейся вирусной инфекции. Часто он вызывает воспаление легких, отит и гайморит, может привести к поражению центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, суставов, почек.

Когда нужно прививаться: данную прививку делают один раз. Лучше всего позаботиться о ней перед началом сезона ОРВИ, чтобы предотвратить возможные осложнения в случае инфекций.

Кому нужна прививка: в первую очередь, прививка от пневмококка необходима взрослым с хроническими заболеваниями дыхательной системы, людям старше 60 лет, а также военнослужащим, находящимся в группе риска.

Привьют ли бесплатно: вакцинация против данной инфекции без специальных медицинских показаний проводится платно. По данным сервиса «ПроДокторов», в частных клиниках Ижевска стоимость подобной процедуры на сегодняшний день составляет от 2300 до 4400 рублей.

Не все прививки делаются только в детском возрасте Фото: Анастасия ОСИПОВА

Ветряная оспа

Есть такое заблуждение, что ветрянкой могут заболеть только дети. Однако не переболевший в детстве человек тоже может заразиться и, помимо сыпи на теле и повышенной температуры, рискует получить осложнение в виде поражения центральной нервной системы и внутренних органов. Заболевание также влияет на сердце и может привести к пневмонии.

Когда нужно прививаться: вакцинацию ветрянки необходимо проводить однократно, желательно осенью, так как подъем заболеваемости, по данным ВОЗ, приходится на зимне-весенний период. При контакте с заболевшим стоит ввести вакцину в течение 3–4 суток.

Кому нужна прививка: взрослым, которые не прививались от данной инфекции ранее и не болели, но имеют показания.

Привьют ли бесплатно: в Ижевске для взрослых прививка от ветряной оспы, по данным сервиса «ПроДокторов», стоит от 3500 до 3800 рублей.

Клещевой вирусный энцефалит

Сам по себе энцефалит – это воспаление мозга. Как и пневмония, это не совсем самостоятельное заболевание. Это патологическое состояние, которое может являться следствием инфекций. Однако, конкретно вирус клещевого энцефалита часто приводит к серьезному поражению центральной нервной системы – вплоть до инвалидности и смерти. При этом в нашей республике находится природный очаг этого заболевания.

Когда нужно прививаться: несмотря на то, что пик заболеваемости приходится на весну – лето, прививаться необходимо осенью. Причем есть четкая схема, которой необходимо придерживаться. Первую прививку делают осенью. Вторую – примерно через 5-7 месяцев. Затем вакцинация проводится раз в три года.

Кому нужна прививка: прививаться от клещевого энцефалита желательно всем жителям Удмуртии.

Привьют ли бесплатно: бесплатно привиться от данной инфекции можно в Удмуртии до 17 лет. Однако взрослые имеют право вакцинироваться за счет работодателя, например, если идет работа на природе в летний период и есть риски заражения. По данным сервиса «ПроДокторов», все желающие сделать прививку от клещевого энцефалита в Ижевске могут пройти данную процедуру за 700-1400 рублей.

Данные о прививках заносят в сертификат. Фото: Полина Андрианова

Нужно ли зимой делать прививки?

Из-за погодных условий и роста заболеваемости сезонными инфекциями в зимний период стоит воздержаться от вакцинации. Однако при необходимости ревакцинации, например, от ковида, можно провести процедуру и в зимнее время при условии, что ваш лечащий врач не видит у вас противопоказаний.

Какие прививки стоит сделать весной

Весна – время года, когда к вопросам вакцинации стоит подходить особенно внимательно, поскольку это период обострения многих хронических заболеваний. Тем не менее, ранняя весна – крайний срок, когда можно сделать прививку против клещевого энцефалита. Это необходимо, поскольку с пробуждением клещей вакцинация будет остановлена, ведь необходимо время, чтобы успел сформироваться иммунитет против болезни. Весной вакцинация проходит по ускоренной схеме, которая считается менее эффективной, чем классическая.

Большинство прививок можно сделать в поликлинике по месту жительства. Фото: Полина Андрианова

Столбняк

Это тяжелое заболевание, при котором высока вероятность летального исхода. Как правило, им можно заразиться через попадание частиц почвы в кровь. Все из-за того, что в ней может обитать столбнячная палочка. Эта бактерия выделяет особый токсин, который вызывает судороги, – такие сильные, что они могут приводить к повреждению грудной клетки и остановке дыхания.

Когда нужно прививаться: время года для применения комплексной вакцины АКДС, которая также защищает от дифтерии и коклюша, не так важно. Важнее необходимость формирования иммунитета до начала сельхозработ. В идеале ее нужно ставить каждые 10 лет, начиная с совершеннолетия.

Кому нужна прививка: всем, с учетом противопоказаний.

Привьют ли бесплатно: вакцинироваться АКДС по месту жительства можно бесплатно. При желании можно обратиться в частные клиники за зарубежными аналогами. По данным сервиса «ПроДокторов», стоимость составляет от 1007 до 2350 рублей.

У каждой прививки есть ряд противопоказаний, но их не так много, как считают некоторые. Фото: Полина Андрианова

Какие прививки можно делать летом

Летом сезонные инфекции отходят в сторону. А благодаря солнцу и витаминам, которые организм получает в это время года, иммунитет человека становится крепче. Но также это и период отпусков. Именно перед поездками (минимум за 10 дней до отъезда) стоит сделать прививки для профилактики заболеваний, которые могут быть распространены в других регионах.

Корь

Корь считается крайне заразным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Оно похоже на сильное ОРВИ, однако со временем у заболевшего появляются конъюнктивит, белые пятна на слизистой оболочке щек и высыпания на теле. Кроме того, корь дает такие осложнения, как пневмония, менингит или энцефалит.

Когда нужно прививаться: большинство людей прививают в детстве, и иммунитета от такой прививки хватает примерно на 20 лет. Однако при вакцинации во взрослом состоянии достаточно однократного введения.

Кому нужна прививка: вакцинироваться от кори необходимо взрослым от 36 до 55 лет. Особенно это касается медработников, учителей и водителей общественного транспорта.

Привьют ли бесплатно: привиться от данного заболевания можно бесплатно по месту жительства. Часто данную процедуру проводят совместно с вакцинацией от краснухи и свинки. Платные вакцинации от кори в Ижевске, по данным сервиса «ПроДокторов», можно получить за 300–490 рублей, а комплексная вакцинация может стоить от 670 до 960 рублей.

Менингококковая инфекция

Менингит – это воспаление мозга. Опасное заболевание с высокой смертностью.

Когда нужно прививаться: от данного заболевания взрослые обычно прививаются лишь единожды. Время года для вакцинации не принципиально, но летом или осенью организм может отреагировать на вакцину легче.

Кому нужна прививка: вакцинация против менингита проводится в эндемичных регионах, в Удмуртии вакцинация может пройти в случае эпидемии.

Привьют ли бесплатно: на сегодняшний день в Ижевске нет возможности привиться от менингита, стоимость вакцинации в частных клиниках сейчас составляет около 5700 рублей.

Местная реакция после прививки – это нормально. Фото: Полина Андрианова

Гепатит В

Это заболевание, поражающее печень и способное привести к циррозу или раку. Вирус может передаваться в результате контакта с инфицированной кровью и биологическими жидкостями. Например, при половых контактах и использовании нестерильных медицинских инструментов.

Когда нужно прививаться: до 55 лет желательно вакцинироваться раз в 10 лет.

Кому нужна прививка: от гепатита В нужно вакцинироваться медработникам, беременным женщинам и больным сахарным диабетом.

Привьют ли бесплатно: по месту жительства пройти процедуру вакцинации от гепатита В можно бесплатно, в частных клиниках цена зависит от вакцины в пределах 380-1000 рублей (по данным сервиса «ПроДокторов»).

Также существует ряд инфекций, от которых необходимо прививаться в связи с родом деятельности или при переездах в регионы с иной эпидемической обстановкой. Так, в рамках Национального календаря по показаниям можно привиться от бешенства, лептоспироза, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, лихорадки Ку, гепатита А, туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы и др. Платная вакцинация от этих болезней стоит в пределах 1200 рублей. Кстати, от туберкулеза и полиомиелита взрослым можно привиться бесплатно тоже только по медицинским показаниям.

Перед любой прививкой обязателен осмотр у терапевта Фото: Ильяс Бекмансуров

Прививки не из Национального календаря

Стоит помнить и о прививках, которые можно делать ради своего здоровья, хоть и платно. Для женщин это прививка против вируса папилломы человека – некоторые его типы приводят к раку шейки матки. Но прививаться от этого заболевания необходимо до 26 лет. Хотя, в идеале, стоит начинать иммунизацию организма с 11 лет в три этапа.

Еще можно вакцинироваться против герпеса. Делать прививку от него можно и самим носителям при ремиссии. Вакцинация проводится курсом из 5 инъекций 1 раз в неделю. Цена за курс составляет около 6100 рублей.

От гриппа и ковида можно прививаться в мобильных центрах вакцинации Фото: Амир Закиров

Частые вопросы о вакцинации взрослых

Нужно ли направление врача?

Все зависит от прививки. От гриппа можно привиться самостоятельно, но перед процедурой осмотр придется пройти. Если прививка по показаниям, то необходимо направление от терапевта.

Как быть, если нарушены сроки ревакцинации?

Не стоит забывать, что у ряда прививок есть особая периодичность. Например, в случае вакцинации от клещевого энцефалита все будет зависеть от того, как сильно задержалась ревакцинация. Бывают случаи, когда цикл придется начинать заново. Все зависит от решения лечащего врача.

Как узнать, какие прививки уже сделаны и их сроки?

Сведения о вакцинации должны быть указаны в вашей карте или в прививочном сертификате. Если вдруг вы не помните о детских прививках, то вы можете запросить эти данные в архивах поликлиники. Информация же о взрослых прививках хранится у участкового терапевта.

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