Одни закрылись, другие работают: что будет на месте бывших автосалонов

Вывеску с автосалона Mercedes-Benz на Славянском шоссе возле Ижевска уже сняли Фото: Мария Бакланова

По данным статистического агентства «Автостат», в 2022 году в расчете на тысячу жителей России было продано всего 4 автомобиля. В допандемийный 2019-й год этот показатель был 11 автомобилей на тысячу человек. Автосалоны переживают не лучшие времена. Рассказываем, какие дилерские центры закрылись в Ижевске, хотя их конкуренты продолжают работать, подстраиваясь под новые условия.

Подавляющее большинство автосалонов в столице Удмуртии работают несмотря на новые вызовы Фото: Мария Бакланова

Прощай, роскошь

В первой половине прошлого года на владельцев иномарок бесконечно сыпалась новая информация: иностранные производители уходят, нет запчастей, цены подскочили. И все же, используя в том числе параллельный импорт, официальные дилерские центры борются за жизнь.

Несмотря на все трудности в Ижевске с весны прошлого года закрылся только один автосалон Mercedes-Benz. Еще один, Lexus, съехал из привычного павильона и теперь делит площади вместе со своим японским собратом Toyota. Здания Mercedes-Benz и Lexus пока пустуют. Их будущий профиль, судя по всему, не будет связан с автомиром.

Автосалон Lexus в Ижевске опустел Фото: Мария Бакланова

Перепродали

Салон Mercedes-Benz закрылся в связи с продажей – здание приобрел новый собственник. Смену владельца отметили еще в 20-х числах декабря стильным тортом и шампанским. Сейчас в помещении – пустые стены, несколько цветочных горшков, уборщица и охранник на дежурстве. Что будет размещаться на этих площадях теперь – неизвестно. Но стены до сих пор стеклянные, прозрачные , поэтому уже первые изменения внутри можно будет легко заметить.

Владельцы машин этой марки одномоментно авто не поменяли. Хотя ижевчанка Анна уже столкнулась с тем, что сервис для ее автомобиля Mercedes CLS фактически недоступен в Ижевске.

«Машина до декабря еще была на гарантии, ей всего три года. Но даже тогда мне не смогли привезти оригинальную подвеску. Так и не поменяла. Сразу после нового года перестали работать все приложения Mercedes, теперь информация сохранилась только в сервисных книжках», – объясняет Анна.

Все, что касается онлайн-обслуживания, очень существенно для премиальных немецких марок. Любое вмешательство мастера в «начинку Мерседеса» нужно заносить в электронные базы, учитывать заводскую прошивку автомобиля.

А сейчас российские сервисы лишились доступа к диагностике и настройке систем и приборов в онлайн-режиме. Разумеется, на «гаражных» станциях техобслуживания справятся с этим вызовом. Но это все равно, что модно покрасить волосы в дорогом салоне, а потом самостоятельно подстричь челку – лоск уже не тот.

Салон Lexus тоже пока пустует. Владельцы машин этой марки обращаются в соседнее здание большой «авто деревни» на Союзной. Китайские марки, которые так быстро влились в жизнь Ижевска, подготовленное и прекрасно расположенное здание не заняли, что наводит на мысль, что машинами здесь торговать скорее всего тоже не будут.

О прежнем назначении автосалона Mercedes напоминает только узнаваемый логотип на въезде Фото: Мария Бакланова

Менять вывески

Как прокомментировал «Комсомолке» знакомый с ситуацией на рынке эксперт, через 2-3 года придется «менять вывески» даже тем дилерским центрам японских и немецких концернов, которые еще работают в Удмуртии. Если глобально ситуация не изменится, конечно.

Параллельный импорт не снимает проблем. Летом и осенью поставки из Казахстана в Ижевск шли относительно интенсивно. Но сейчас валюта Казахстана выросла в цене и в пересчете на рубли цены перестали быть выгодными. Поток стих и зависит от соотношения рубля к тенге. Ассортимент в салонах значительно сузился.

Но сдаваться никто не собирается. Как заверяют сотрудники дилерских центров, интересы автовладельцев для них в приоритете, и они ищут пути, чтобы продолжать работать в прежних объемах и режиме.

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