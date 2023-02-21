Стало известно о причине хлопка газа в многоквартирном доме на Областной улице в Ижевске

Фото: МЧС Удмуртии

Спасатели поделились подробностями ЧП в многоквартирном доме в Ижевске. Информацию они опубликовали в своем телеграм-канале.

Напомним, днем 21 февраля в квартире на 10-м этаже в доме по адресу ул. Областная, 30 произошел хлопок газа. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неосторожного пользования газовым оборудованием.

Мужчина купил эту квартиру совсем недавно и пока не живет в ней. Около недели назад он перегнул газовый шланг к варочной панели во время монтажа духового шкафа. В результате была допущена утечка газа. Сегодня ижевчанин вновь вернулся в квартиру, но из-за болезни не почувствовал запаха. Тем не менее мужчина услышал характерное «шипение». После этого он подошел к газовой панели и нажал на автоматический электроподжиг. Так произошел хлопок.

Фото: МЧС Удмуртии

Пострадавших нет. Из-за хлопка оплавились натяжной потолок и частично кухонный гарнитур.

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