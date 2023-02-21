Жители Удмуртии жалуются на проблемы с ревакцинацией против коронавируса

В больницах Удмуртии закончился первый компонент вакцины против ковида Фото: Мария Бакланова

В последнее время жители Удмуртии стали жаловаться на проблемы с записью на ревакцинацию против коронавируса. Для того чтобы узнать действительно ли в медучреждениях нет вакцины, журналист «Комсомолки» обратился в Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Оказалось, что на данный момент в регионе действительно закончился первый компонент вакцины, это подтвердили в Минздраве Удмуртии. При этом ближайшая поставка ожидается только в начале марта. Но те, кому нужен второй компонент вакцины без проблем могут поставить прививку – в наличии есть примерно 10 тысяч доз. Также в больницах региона имеется препарат «Эвушелд». Его рекомендуют для пациентов с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли вообще ревакцинироваться зимой в сезон ОРВИ и какие условия для этого нужно соблюдать.

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