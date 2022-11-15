Действительно ли изменение погоды может вызвать головную боль и шум в ушах Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в ноябре не устает преподносить ижевчанам сюрпризы. Сначала началось похолодание, потом резко потеплело, а теперь снова грянул минус. Перепад от +5 °С до -7 °С – это уже немало. В дни температурных качелей часто можно услышать жалобы: «с утра в ушах шумит», «голова чугунная», «весь день клонит в сон» и т. д. Действительно ли на наше самочувствие так сильно влияет погода за окном? Ответить на этот вопрос «Комсомолке»/IZHLIFE помог врач-кардиолог ГКБ № 9 Виктор Колесников.

Не в температуре дело

Согласно проведенному опросу, почти 35 % ижевчан страдают от головных болей и шума в ушах при смене погоды, а еще 32 % ощущают общую вялость. Около 12 % отмечают упадок сил и настроения, а прекрасно себя чувствуют в любую погоду около 21 %*.

В конце осени многие ижевчане стали жаловаться на метеочувствительность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, при смене атмосферных температур, а также при осадках некоторые люди могут ощущать изменение самочувствия, но не всегда стоит связывать это именно с погодой.

«Метеозависимость – это модная тема, не более того. В основном наши пациенты реагируют не на погоду, а на изменение атмосферного давления. То есть если происходит перепад давления при хорошей погоде, человек, страдающий от артериальной гипертонии, все равно это ощущает, так как его сосуды имеют нарушенный тонус и не могут противостоять этим скачкам», – объясняет Виктор Колесников.

Врач-кардиолог ГКБ № 9 Виктор Колесников. Фото: предоставлено клиникой

На первом месте среди чувствительных к перепадам давления именно гипертоники, но ощущают их и те, у кого есть иные патологии сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, врожденные аномалии сосудов, пролапс митрального клапана.

Кроме того, люди с заболеваниями сердца и сосудов могут быть чувствительными и к магнитным бурям, особенно если они сильные. На самом деле электромагнитное излучение является сильным повреждающим фактором, хотя многие и относятся к нему несерьезно. Ведь все мы в каком-то роде «работаем на электричестве». Большая часть сигналов в нашем теле передается посредством нервных импульсов, а работа сердечно-сосудистой системы очень тесно связана с работой нервной системы.

Обычно мы реагируем не на перепады погоды, а на перепады атмосферного давления Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Внимательнее с лекарствами

Казалось бы, если у человека гипертония и он об этом знает, то пережить скачок давления помогут лекарства. Но не все так просто.

«При артериальной гипертонии назначаются препараты, которые влияют на тонус сосудов, но иногда подобрать дозировку для конкретного человека можно далеко не сразу. Именно потому, что накладываются сторонние факторы. Недавний пример – этим летом многие наши пациенты, имеющие большой стаж гипертонии, обратились с жалобами на то, что при базовой терапии у них стало слишком сильно снижаться артериальное давление. Повлияли именно колебания атмосферного давления, которые наблюдались в этот период. Пришлось корректировать гипотензивную терапию в сторону уменьшения доз. А сейчас параметры давления возвращаются к исходным, и мы снова пересматриваем дозировку», – говорит врач.

На перепады давления реагируют люди с нарушенным тонусом сосудов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Симптомы зависят от исходного состояния

Как объясняет эксперт, назвать какие-то конкретные симптомы в случае реакции человека на колебания атмосферного давления довольно сложно, так как их перечень и интенсивность зависит от исходного состояния сердечно-сосудистой системы данного пациента. Но объединяет все эти случаи одно: ухудшение наступает без видимой на то причины. То есть человек не переутомлялся, не переедал, нормально высыпался и выполнял предписания своего врача, но при этом либо ощущал себя совсем разбитым, либо мучился от головных болей и приступов учащенного сердцебиения.

«При резких перепадах атмосферного давления или сильных магнитных бурях могут возникнуть гипертонические кризы. Есть органы-мишени, которые в первую очередь страдают при гипертонии и, соответственно, во время криза. Могут появиться боли в сердце или резкие головные боли, ухудшается зрение. В зависимости от типа гипертонического криза – их несколько – могут возникать тошнота и рвота, тахикардия, признаки ухудшения кровоснабжения головного мозга», – рассказывает Виктор Колесников.

Гипертоникам важно проводить регулярный самоконтроль Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одним из характерных признаков гипертонического криза является то, что препараты, которые принимает больной, как бы «перестают действовать». Большинство гипертоников со стажем знают, как оказать себе помощь во время ухудшения состояния, но в случае гипертонического криза это получается далеко не всегда. Тогда нужно обязательно обратиться к врачам, так как криз может привести к инфаркту или инсульту.

Изучаем прогнозы

Спрогнозировать ухудшение самочувствия, просматривая прогнозы погоды, в целом, можно, только смотреть нужно не на значения температур, а на показатели давления. Причем величина перепада, способная привести к ухудшению самочувствия, – параметр сугубо индивидуальный.

«Пациенты реагируют по-разному. Одни реагируют только на значительные изменения атмосферного давления, а люди в возрасте с заболеваниями сердца могут реагировать даже на обычные суточные колебания. Если человек сильно реагирует на эти перепады, можно посоветоваться с врачом и скорректировать базовую терапию в соответствии с прогнозами», – объясняет эксперт.

Гипертонический криз – опасное явление, которое может привести к инсульту или инфаркту Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Дело в самоубеждении?

Но слишком увлекаться поиском взаимосвязи между природными явлениями и своим самочувствием тоже не стоит.

«Один из вариантов кардиофобического синдрома – это когда человек заранее программирует себя на ухудшение состояние, и оно происходит. Как правило, кардиолог может легко отличить, когда человек сам себя вгоняет в подобное состояние, а когда и правда на что-то реагирует. Это показывает стандартное обследование. И действительно, бывает так, что человек жалуется, будто даже встать не может, а показатели у него в пределах нормы. Такие мнительные пациенты приходят с объемными тетрадями, где артериальное давление записано чуть ли не по минутам, тогда как для контроля достаточно измерять его дважды в сутки», – говорит кардиолог.

И, с другой стороны, то, как человек ощущает свое артериальное давление, тоже накладывает отпечаток. Иногда пациенты бьют тревогу при нормальном повышенном (135 на 90), а иногда не замечают, что верхняя граница уже перевалила за 180 мм рт. ст.

Напоследок несколько советов

- Основной фактор снижения риска инсульта, инфаркта миокарда – это контроль артериального давления и поддержание его верхней границы не выше 140 мм рт. ст. Самоконтроль можно запросто осуществлять в домашних условиях при помощи бытового тонометра.

- Чтобы нагрузка на сердце и сосуды была минимальна, следует правильно питаться: еда на вашем столе не должна содержать много холестерина и соли.

- Если у вас уже есть диагноз «артериальная гипертония», лечение нельзя прекращать даже тогда, когда давление нормализовалось. Препараты призваны не столько снижать давление, сколько стабилизировать его, так что не стоит бояться отрицательного эффекта при возвращении к норме.

Если заботиться о состоянии сердечно-сосудистой системы и вовремя выполнять все назначения врача, то даже сильные перепады атмосферного давления можно пережить относительно спокойно.

* Опрос проводился 14.11.22 в группе ВК IZHLIFE | Новости Ижевска | Ижлайф, проголосовало 178 человек.

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