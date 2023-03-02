Чего не хватает в организме весной и почему авитаминоз гораздо более редкое явление, чем принято считать

Чем можно восполнить недостаток витаминов? Фото: Евгения ГУСЕВА

Все мы хоть раз сталкивались с людьми, которые в начале весны громко заявляют об «авитаминозе», а потом закупаются витаминами и налегают на фрукты. Разумеется, таким подходом добиться хоть каких-то успехов довольно трудно. Малое количество витаминов в организме – это не миф. И бороться с этой проблемой нужно основательно.

«Комсомолка» узнала у врача-гастроэнтеролога, врача-диетолога, ассистента кафедры факультетской терапии ИГМА Даниила Казарина о том, как, когда и в какой форме на самом деле нужно принимать витамины, чтобы они усвоились.

Знакомьтесь, гиповитаминоз, который приходит в гости не только весной

Удивительно, но факт. Понятия авитаминоз и гиповитаминоз довольно часто путают. Однако стоит усвоить, что авитаминоз – это когда в организме полностью отсутствует какой-либо витамин или витамины. Это крайне редкое явление, которое имеет место при тяжелых патологиях внутренних органов. А вот нехватка витаминов и следующая за этим слабость – это гиповитаминоз.

Гиповитаминоз может наступить в любое время года Фото: Евгения ГУСЕВА

Важно отметить, что гиповитаминоз – явление круглогодичное и зависит именно от количества потребляемых вами витаминов. Исключением может являться только витамин D, который вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолета. Его действительно начинает не хватать во время короткого светового дня. И нехватку этого витамина необходимо восполнять, потребляя его с пищей или в составе витаминного комплекса.

Кроме того, недостаток витаминов весной может быть связан и с диетой.

«Зимой и ранней весной снижается потребление свежих овощей и фруктов, и организм может испытывать нехватку витаминов А, В, С, D и E», – объяснил Даниил Казарин.

Конечно, можно сказать, что мы не слишком ограничены в овощах и фруктах в течение всего года, но давайте не будем отрицать очевидного. Именно эти продукты дорожают зимой (при этом из-за тепличных условий они менее полезны, нежели сезонные плоды). Соответственно нам приходится есть их меньше, отдавая предпочтение крупам и макаронам.

Овощи и фрукты отличаются по витаминному составу в зависимости от сезона и условий выращивания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В любом случае важно помнить: гиповитаминоз – не столь глобальная проблема, какой кажется. Его можно и нужно вовремя диагностировать и заниматься правильной профилактикой.

«Периодический контроль уровня основных витаминов является совершенно необходимым. Так, стоит хотя бы раз в год проходить обследование с определением витаминного и минерального профиля и, в случае дефицита, своевременно обращаться к специалисту для коррекции этого состояния», – рассказал эксперт.

А еще есть дефицит витаминов и микроэлементов, характерный для конкретного региона. О том, чего не хватает жителям Удмуртии, мы уже подробно писали ранее.

Цинга, анемия и «куриная слепота»: какие последствия есть у недостатка витаминов?

Всем нам известны основные признаки гиповитаминоза. Это усталость, сниженность внимания, раздражительность, сонливость и связанный со всем этим депрессивный взгляд на мир. Но последствия выраженного гиповитаминоза и авитаминоза могут быть гораздо тяжелее.

Недостаток витаминов ведет к своим последствиям Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«К примеру, дефицит витамина С приводит к цинге, витамина B12 – к анемии и тяжелому неврологическому заболеванию, которое называется фуникулярный миелоз и может привести к параличу, витамина D – к разрушению костей и спонтанным переломам, витамина А – к нарушениям сумеречного зрения, так называемой «куриной слепоте». А отсутствие витамина К – к нарушениям свертываемости крови», – объяснил врач-гастроэнтеролог.

Конечно, сейчас болезни, вызванные именно отсутствием в организме витаминов, встречаются довольно редко, если говорить о взрослых. Урон детскому здоровью дисбаланс витаминов приносит гораздо быстрее. В первую очередь, это связано с активным ростом ребенка. Его организм банально расходует все свои ресурсы, включая витамины, на свое развитие. Запасов «на черный день» практически нет.

«Если ребенок из активного и веселого шкодника резко становится вялым, апатичным, плохо спит, его перестают интересовать активные игры, он с трудом переносит физические и умственные нагрузки – это повод забить тревогу», – рассказал Даниил Казарин.

Если ребенок резко становится вялым и апатичным – это повод забить тревогу Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач также напоминает, что витамины ребенок должен принимать по назначению лечащего врача и под контролем взрослых.

Выбираем метод введения полезности

Инъекции или таблетки? Это действительно сложный вопрос. Но наиболее эффективную меру лечения вам может назначить только лечащий врач.

«Во время сезонного дефицита стоит добавлять в рацион специализированные витаминно-минеральные комплексы, однако по поводу их применения стоит проконсультироваться со специалистом. К сожалению, не все широко разрекламированные «витаминные» добавки соответствуют нормам, а бесконтрольное их употребление вообще может привести к последствиям еще худшим, чем дефицит витаминов», – рассказал врач-диетолог.

Все витамины должен назначать лечащий врач Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Говоря об инъекциях, важно понимать, что это серьезные препараты, которые врач может назначить при лабораторно доказанном гипо- или авитаминозе и стационарном лечении. Делая уколы дома, можно не рассчитать дозировку и получить «побочку».

Витаминные комплексы могут не работать?

На самом деле такое действительно бывает. Но не стоит думать, что все дело в плохих таблетках. Отнюдь. Как правило, витамины не работают, если человек назначил препарат сам себе, даже не зная того, какие витамины ему нужны. Или если гиповитаминоз тут вообще ни при чем, а то, что мы принимаем за его симптом, – следствие иного заболевания.

Также такое может случиться, если вы пьете витамины, но при этом страдаете заболеваниями пищеварительной системы. Тогда они просто не усваиваются.

Есть патологии, при которых витамины просто не усваиваются Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«К таким заболеваниям относятся энтериты и панкреатиты, заболевания желчевыводящих путей. Их яркие симптомы: боли в животе и нарушения стула. Для того, чтобы это поправить, необходимо обратиться к специалисту – терапевту, гастроэнтерологу или диетологу, который и назначит план лечения для восстановления функции органов», – объяснил Даниил Казарин.

Мы – то что мы едим, или нет?

Все мы слышали такую фразу: «Наши предки никаких витаминов не ели и здоровые были, просто питаться надо правильно». И в этом есть доля истины.

При недостатке витаминов мы начинаем часто болеть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Лучшая форма приема витаминов – это полноценное, разнообразное питание. Все виды пищевых ограничений, за исключением тех случаев, когда временные запреты на те или иные пищевые продукты необходимы для лечения заболевания, ведут к дефициту жизненно важных элементов», – пояснил Даниил Казарин.

Однако говоря о получении витаминов из еды, мы часто забываем об одном важном моменте. Ведь далеко не все могут позволить себе на постоянной основе полноценный продуктовый набор, который восполнит все необходимые для организма витаминные и минеральные ресурсы. В наших краях дефицит сезонных овощей и фруктов связан с малым количеством солнечных дней и перепадами температур.

К тому же существует проблема истощения сельскохозяйственных земель. Из-за этого за последние 20 лет овощи и фрукты утратили свою ценность в плане наполнения витаминами на 50-60%. Об этом «Комсомолке» рассказала доцент кафедры физиологии, клеточной биологии и биотехнологии УдГУ Елена Мадера со ссылкой на данные РАН.

В последние годы содержание витаминов в овощах и фруктах снижается Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Если же пытаться в самом деле получать витамины исключительно из пищи, то, исходя из рекомендаций врачей, вам придется ежедневно потреблять не менее 400 граммов свежих овощей и 200 граммов фруктов. При этом сухофрукты и соки, даже свежевыжатые, не будут считаться, поскольку в них переизбыток сахаров, а в случае с фрешами еще и различных кислот.

Из-за избыточной сладости врачи также не рекомендуют для регулярного употребления бананы, виноград, арбузы и хурму, но советуют чаще вводить в свой рацион яблоки и цитрусы, где сахара чуть меньше.

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