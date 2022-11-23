Почему зимой и осенью так страдает кожа и как ей помочь Фото: Евгения ГУСЕВА

С приходом межсезонья, а затем и зимы многие начинают страдать от проблем с кожей лица и рук: она краснеет, обветривается, шелушится. О том, как предотвратить эти неприятности, «Комсомолке» рассказала врач-дерматолог высшей квалификационной категории ГКБ № 9 Татьяна Кузнецова. Оказывается, нужно соблюдать лишь несколько простых правил.

Правило 1. Не забываем о перчатках и варежках

Вроде бы, совет банальный, но мы, и правда, довольно поздно спохватываемся – когда на улице уже лежит снег, тогда как надевать перчатки следует уже при температуре -3.. -4 °С. А детям – при 0 °С.

Врач-дерматолог высшей квалификационной категории ГКБ № 9 Татьяна Кузнецова. Фото: предоставлено ГКБ № 9

«Если ходить в холода без перчаток, на руках могут появиться так называемые «цыпки» – кожа начинает сохнуть, краснеть, шелушиться на тыльной стороне ладоней. Особенно это бывает выражено у детей. Липидный слой кожи нарушается, образуются микротрещинки, начинается воспаление. Затем может присоседиться и вторичная инфекция, например, эпидермальные стафилококки. Это нормальная микрофлора нашей кожи, но когда ослабевает местный иммунитет, они вызывают метрологический контактный дерматит. Последний – частое заболевание у мужчин-автомобилистов, которые считают, что если выходят из машины ненадолго, то и перчатки им не нужны», – рассказывает Татьяна Кузнецова.

Не забывайте о витаминах Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее мы уже писали о том, что автомобилисты, случается, получают и настоящие обморожения даже при температурах, которые не принято принимать всерьез. Но обморожение – это быстрый процесс, а нарушения, происходящие из-за регулярного воздействия низких температур и ветра, развиваются постепенно.

Правило 2. Разумно подходим к выбору крема

В зимнее время защитные свойства эпидермиса снижаются из-за чередования низкой температуры на улице и сухости воздуха в помещениях. Поэтому зимой целесообразно пользоваться питательными кремами для рук и лица. Для лица можно подобрать кремы с витаминами, которые повышают сопротивляемость кожи внешним условиям. У большинства популярных марок уходовой косметики есть специальные зимние кремы, имеющие плотную текстуру и минимальное содержание влаги. Для рук продаются средства, содержащие частицы парафина – они защищают от повреждения холодом, образуя своего рода «биологические перчатки». Для детей тоже есть специальные кремы, созданные для защиты нежной кожи. Наносить крем следует примерно за 20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться.

Чтобы лицо не страдало в зимние холода, следует пользоваться жирными кремами, а увлажняющие оставить до лета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А вот увлажняющих кремов, которые так спасают в летнюю жару, следует избегать. Если же у вас сухая кожа, а в помещении слишком сильно работают отопительные приборы, пользоваться увлажняющими средствами можно, но исключительно на ночь. Кроме того, следует тщательно вытирать руки и лицо после мытья, так как переувлажненная кожа на морозе покрывается микрокристалликами льда. Это приводит к сужению сосудов и нарушению питания эпидермиса, а как следствие – к шелушению.

Кстати, взрослым нужно особенно тщательно следить за детскими играми в снегу. Конечно, без снеговиков и снежных крепостей зима – не зима, но голыми руками ребенку снег брать нельзя. А после забав следует обязательно переодеть сухие перчатки или варежки.

Правило 3. Принимаем витамины

Для здоровья кожи очень важны витамины А и Е, а также витамины группы В – они, кстати, в целом стимулируют иммунитет. Поэтому в осеннее время даже полностью здоровому человеку полезно принимать поливитаминные комплексы. Ничего страшного, если все эти витамины будут присутствовать и в вашем креме. Местное применение усилит эффект.

Руки нужно не только тщательно мыть, но и тщательно вытирать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще не помешают препараты цинка – его мало в почвах Удмуртии, и поэтому мы недополучаем его с пищей. Вместе с тем, для здоровья кожи этот микроэлемент просто необходим.

Правило 4. Не перебарщиваем с санитайзерами

С 2019 года антибактериальные салфетки в сумке и санитайзеры при входе в каждое учреждение стали для нас совершенно привычным делом. Гигиена в эпоху пандемии вышла на первый план, но у чистоты оказалась и оборотная сторона.

«В начале пандемии пациенты очень часто обращались с контактными дерматитами. Люди не задумывались, что антисептики не только уничтожают патогенные микроорганизмы, но и нарушают липидный слой кожи, лишая ее природной защиты. Нужно понимать, что самая главная мера гигиены – это мытье рук. Санитайзеры – мера вспомогательная, она применяется, когда помыть руки нельзя», – объясняет врач.

Санитайзерами нужно пользоваться с умом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период подъема заболеваемости ОРВИ, который приходится на осень и зиму, многие начинают пользоваться салфетками или спреями чуть ли не ежесекундно, а еще покупают домой антибактериальное мыло. Но дерматологи считают это неоправданным. Достаточно один раз протереть руки обеззараживающим составом после посещения общественного места, а дома – просто тщательно помыть с обычным мылом. Этого хватит, чтобы защитится от вирусов и бактерий, и ваша кожа тоже останется в порядке.

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