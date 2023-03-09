Собери друга: 5 устройств, которые могут помочь почувствовать любимого на расстоянии

Будущее уже наступило Фото: Амир Закиров

Одиночество – одна из проблем современных людей. А ведь всем нам порой хочется почувствовать объятья и прикосновения второй половинки. «Комсомолка» собрала для вас подборку из милых устройств, которые позволят почувствовать любимого человека на расстоянии. Некоторые из них еще находятся в стадии тестирования.

Парные браслеты

Коснуться любимого теперь можно находясь на другом конце света. Фото: Ozon

Милая безделушка, которая может порадовать как влюбленную пару, так и близких друзей. Парные браслеты позволят вам, находясь в разлуке с близким человеком, всегда оставаться на связи.

Браслет похож на обычные smart-часы, но он не покажет вам ваш пульс, шаги или время. Но он способен передавать прикосновения на расстоянии при помощи вибрации. Достаточно просто синхронизировать браслеты в специальном приложении, и вы, и ваш партнер будете чувствовать ваши прикосновения к браслету, где бы вы ни были. При каждом касании индикатор на браслете будет загораться настроенным вами цветом и вибрировать.

Как заявляет производитель, браслет легко выдерживает попадание влаги, а аккумулятор может держать заряд до 4 дней. Приятным бонусом может стать для вас приложение с приватным чатом только для вас и вашего партнера, где все ваши сообщения и фото будут под надежной защитой.

Найти можно на OZON и в магазинах цифровой электроники по цене от 25 тысяч рублей за два браслета.

Поцелуй на расстоянии

Виртуальный поцелуй не даст заскучать даже на расстоянии. Фото: Aliexpress

По поцелуям любимых и близких можно легко истосковаться в течение дня. А уж если между вами города, очень сложно показать свои трепетные чувства и хоть на мгновение прикоснуться к любимым. Умельцы из поднебесной нашли способ! Взяв разработки британской компании, чей стартап провалился, китайцы не просто смогли возродить идею, но и улучшить ее, создав устройство, которое позволяет передать поцелуй через расстояние.

Как выглядит прибор? Это модуль, который крепится и подключается к вашему смартфону. В него встроена силиконовая подушечка с сенсорами, восприимчивыми к прикосновениям. Для того, чтобы передать поцелуй, необходимо установить специальное приложение, где можно общаться в чатах и при помощи видеозвонков.

Найти такое устройство можно в различных китайских магазинах по цене 42$. С доставкой в Россию можно найти на Aliexpress по цене 8 000 рублей.

Плед с подогревом

Теплый плед спасет в темные вечера. Фото: Ozon

Что может быть теплее и уютнее объятий любимого человека? Почувствовать теплое и надежное плечо в холодные и слякотные вечера поможет плащ с подогревом. Мягкий и уютный. Он сделан из синтетического полиэстера, из которого делают мягкие игрушки. Чтобы включить тепло, достаточно зарядить встроенный под поклад повербанк от любого зарядного устройства с выходом на USB-кабель. Его можно стирать в машинке. Для этого необходимо открыть потайную молнию и вытащить нагревательные элементы и повербанк.

Такой плед можно купить не только для себя, но и порадовать им своих близких. На маркетплейсах он стоит от 2 500 рублей. К слову, на Aliexpress подобные одеяла-плащи можно найти дешевле. От 1 500 рублей.

Обнимающий робот

Забавный, но такой душевный робот. Фото: the-decoder.com

Если теплого пледа недостаточно и при этом найдутся лишние 25-30 тысяч долларов, то вы можете поддержать молодых робототехников из Американского штата Вирджиния. Ребята с удовольствием вам соберут и отправят Haggiebot. Этот странный антропоморфный компьютер умеет двигать руками, распознавать стоящего рядом человека, говорить и, конечно же, обнимать!

А вот ходить он не умеет. Так что если вам нужен собеседник, который от вас не сбежит, вы с ним явно поладите.

К слову, если вы не хотите тратиться и при этом умеете держать в руках паяльник, а также умеете писать простые командные коды, то подобного чудика можно собрать самостоятельно. На Youtube очень много обучающих роликов по робототехнике, включая создание простых человекоподобных роботов, умеющих двигать руками и даже говорить.

Дакимакура

Этот друг стерпит любвые объятья. Фото: Ozon

Это большая обнимательная подушка размером 150х50 или 180х50 см со сменной наволочкой на молнии, на которой может быть изображен ваш молодой человек, а также персонаж игры, аниме или сериала. Подушка относится к антистресс-игрушкам. Ее очень приятно обнимать. Это классный подарок для любителей аниме и компьютерных игр.

Большую подушку с любимым персонажем можно найти на маркетплейсах, в аниме-магазинах, а также на Aliexpress по цене от 1000 до 3000 рублей.

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