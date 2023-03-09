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НовостиПроисшествия9 марта 2023 5:44

Частное хозяйство загорелось в Удмуртии 8 марта

Тушить огонь помогали местные жители и добровольная дружина
Софья Кель
Причины и обстоятельства возгорания выясняются

Причины и обстоятельства возгорания выясняются

Фото: Мария Бакланова

8 марта, примерно в 14:50 в деревне Каменное Завьяловского района загорелось частное хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя уничтожило дом, имущество, баню, гараж и навес. Огонь также перекинулся на соседний участок и повредил обшивку бани. Общая площадь пожара составила 182 кв.м. Тушить огонь помогали 13 местных жителей и дружина добровольцев.

Причины и обстоятельства возгорания выясняются.

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