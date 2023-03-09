В Удмуртии оштрафовали директора предприятия за нарушение требований охраны труда

Предприятие Удмуртии оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: архив

Прокуратура проверила одно из предприятий Глазова. В результате проверки были обнаружены нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выяснилось, что сотрудники предприятия выполняют работу без средств индивидуальной защиты.

Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено представление директору.

После прокурорской проверки все нарушения устранили. Предприятию назначили штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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