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НовостиОбщество9 марта 2023 3:31

В Удмуртии оштрафовали директора предприятия за нарушение требований охраны труда

Сотрудники работали без средств индивидуальной защиты
Ирина Шутова
Предприятие Удмуртии оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: архив

Предприятие Удмуртии оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: архив

Прокуратура проверила одно из предприятий Глазова. В результате проверки были обнаружены нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выяснилось, что сотрудники предприятия выполняют работу без средств индивидуальной защиты.

Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено представление директору.

После прокурорской проверки все нарушения устранили. Предприятию назначили штрафа в размере 50 тысяч рублей.

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