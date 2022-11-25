Какой сувенир можно вручить человеку на память об Удмуртии

Что могут туристы увезти с собой из Удмуртии? Фото: Архив КП

«Удмуртия? Где это? А что там у вас есть?» – стандартный набор вопросов тех, кто впервые узнает о нашей маленькой, но славной республике. Чтобы ближе познакомить людей с италмасовым краем, предлагаем вам небольшую подборку с идеями для сувениров.

Мозаика

Для того, чтобы полностью узнать республику, можно подарить мозаику с районами Удмуртии. Пазл не только поможет запомнить расположение субъектов, но и станет неплохим поводом для досуга в кругу семьи. Также можно составить личный чек-лист и отмечать, какие места нашего региона осталось посетить.

Фото: интернет-магазин Udmgifts.ru

Скетчбук

Сделать зарисовку «Лыж Кулаковой» или написать стих про Удмуртию можно в дизайнерском блокноте или скетчбуке с солярными знаками. Этот подарок не только стильный, но и очень практичный, поэтому его можно брать с собой повсюду и прописывать в нем важные заметки о достопримечательностях нашей республики.

Фото: интернет-магазин Udmgifts.ru

Балансборд

Любители спорта и новых ощущений явно оценят этот снаряд. Балансборд, как бы удивительно ни было, – доска для балансировки. На ней можно тренировать свой вестибулярный аппарат, прокачивать все группы мышц, а также готовиться к пляжному сезону и начать тренировки для будущего отдыха на море и катания на серфе. А поскольку доска разрисована солярными знаками, она будет напоминать о доме во время отпуска.

Фото: интернет-магазин Udmgifts.ru

Деревянная шкатулка

Спрятать от лишних глаз ароматные удмуртские перепечи можно в деревянной шкатулке с надежным замком. А если серьезно, то сувенир отлично впишется в любой интерьер благодаря универсально подобранной цветовой палитре. Помимо этого сама шкатулка может послужить подарочной упаковкой. Так что ваш получатель будет крайне доволен.

Фото: интернет-магазин Udmgifts.ru

Шоколадные перепечи

Кстати, о перепечах. Национальная удмуртская выпечка не знает границ, а ее начинка – тем более. Мы привыкли к нашим «корзиночкам», где внутри – яйца, лук, мясо, грибы и другие вариации. Но что вы скажете на то, что перепечи могут полностью состоять из шоколада? Десерт идеально подойдет к чаепитию в процессе разговоров на увлекательные темы.

Фото: интернет-магазин Udmgifts.ru

Морковный чай

Нет, вам точно не показалось. Морковный чай тоже существует. На вкус он как черный чай, только в несколько раз полезнее. Его основное свойство – очистка лимфатической системы от вредных веществ, кроме этого, ваш организм будет насыщаться витаминами. С таким ароматным кладезем полезных веществ удмуртская «чайная церемония» пройдет куда приятнее.

Фото: интернет-магазин Udmgifts.ru

Подарочный набор

Чтобы не задумываться о том, что же подарить близкому человеку, придумали подарочные боксы, в которые кладут любое наполнение на вкус получателя памятного сувенира. Здесь и носки с удмуртской звездой, и медовый пряник, и, собственно, сама баночка меда. Плюс такого набора в том, что положить туда можно все что угодно, поэтому он точно понравится каждому.

Фото: интернет-магазин Udmgifts.ru

Магниты

В основном в память о месте, где побывали, мы привозим магниты с достопримечательностями или же с символами города или республики в целом. Как известно, Удмуртия известна своими автоматами Калашникова, композитором П.И. Чайковским, пельменями и многим другим. Такой сувенир будет долгое время висеть на холодильнике или входной двери и напоминать о приятных моментах путешествия.

Фото: интернет-магазин Udmgifts.ru

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на год: в 2023 году Тельцов ждет неприятное расставание, а Львы будут искать свое счастье

Суббота будет теплой, а в воскресенье резко похолодает: синоптики рассказали о погоде на выходные в Удмуртии