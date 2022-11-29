Ингаляции без осмотра врача и самодиагностика могут привести к осложнениям заболеваний Фото: Тимур ХАНОВ

Ижевчане все чаще жалуются на продолжительный непроходящий кашель. Он изматывает днем и не дает высыпаться ночами. И несмотря на это, многие не видят причин обратиться к врачу и подбирают лекарства самостоятельно. Средства против кашля доступны без рецепта и в широком ассортименте. Надо иметь ввиду, что самодиагностика и самолечение могут иметь серьезные последствия. Об этом подробно «Комсомолке» рассказал заведующий хирургическим торакальным отделением стационара, и. о. главврача ГКБ 9 Максим Мясников.

Симптом многих заболеваний

Прежде всего нужно помнить, что кашель – это не самостоятельное заболевание, а симптом. Он сигнализирует о нарушениях, которые есть в дыхательной системе.

«Кашель – хорошо известный всем, но достаточно сложный рефлекс, который направлен на восстановление проходимости дыхательных путей. Это защитный механизм, способствующий удалению оттуда инородных тел или излишнего слизистого секрета», – разъяснил Максим Мясников.

Фото: предоставлено клиникой

Причиной кашля могут быть самые разные болезни: ангина, тонзиллит, инфекционный процесс в легких и аллергические реакции.

Вспомните, к примеру, три года назад в Ижевске отметили рост заболевания микоплазменной пневмонией среди детей. Ребенок мог кашлять неделями, но при этом ни температуры, ни особенной вялости не было. Поэтому взрослые не подозревали, что нужно срочно брать больничный и лечить воспаление легких. И вирус распространялся дальше. Затяжной кашель – это в том числе и элемент постковидного синдрома. И он тоже нуждается в лечении. Не только услышать кашель, но разобраться в сопутствующих симптомах может только грамотный врач. Он и должен ставить диагноз и назначать соответствующее лечение.

«Мы понимаем, что в осенне-зимний период основной причиной кашля являются ОРВИ. В этом случае на фоне противовирусной терапии он довольно быстро уходит как симптом – обычно в течение недели. Но затяжной кашель требует дополнительного обследования, например, проведения рентгенографии легких, бронхоскопии, а также привлечения дополнительных специалистов – пульмонолога, гастроэнтеролога, кардиолога», – подчеркнул доктор Мясников.

Диагноз должен поставить врач

На первый взгляд, кардиолог и гастроэнтеролог кажутся неочевидными помощниками в борьбе с кашлем. Но, оказывается, кашель бывает «сердечным» и «желудочным». Некоторые нарушения в работе сердца могут приводить к отеку легких. Воспаления пищевода и гастриты тоже могут вызывать кашель.

Самые тревожные признаки

«Домашние средства» могут выручить при ОРВИ, когда человек восстанавливается в течение 4-5 дней. Но допустимо ли продолжать самолечение, когда кашель затянулся , а полоскания и мятные леденцы не спасают?

Нужно обязательно показаться врачу, если:

- При кашле выделяется белая, желтая или зеленоватая мокрота. Иногда с примесью крови. Такими гнойными выделениями сопровождаются осложненные воспалительные процессы.

- Кашель длится больше 14 дней. Необходимо обратиться к специалисту, даже если кашель кажется уже не таким выраженным, как в первое время болезни.

- Кашель возникает «на ровном месте». Не имеет значение, сухой он или влажный. Если у человека нормальная температура, нет симптомов простуды, если человек не курит и не работает на вредном производстве, то кашель без видимых причин должен вызвать разумную настороженность.

- Кашель сочетается с потерей аппетита, быстрым похудением и признаками интоксикации.

Отдельно доктор Мясников остановился на вейпах и электронных сигаретах. Было время, когда их считали «менее вредными», чем обычный табак. Но после тщательных исследований специалисты подняли тревогу.

К микстурам от кашля тоже нужно относиться внимательно

«Ответом на вопрос, какое курение является наименее вредным, будет: никакое. Повреждающий фактор от вдыхания смесей для вейпа гораздо выше, чем у сигарет, так как вдыхаемая мелкодисперсная смесь глубже проникает в дыхательные пути. При этом у курильщиков – без разницы, каким способом они курят, – со временем снижается кашлевой рефлекс, и многие патологические процессы в легких протекают незаметно, проявляясь уже на очень поздних стадиях», – рассказал Максим Мясников.

Чем опасно самолечение

Самолечение может серьезно навредить здоровью. Препаратов много, и характер действия у них разнообразный. Есть, например, отхаркивающие средства, а есть средства, которые подавляют кашлевой рефлекс, и действуют они уже не местно, а через центральную нервную систему. Например, человек с начинающимся бронхитом должен принять препарат, который облегчает отхождение мокроты. А он вместо этого «выписывает» себе таблетки, подавляющие центр кашля. Выздоровления придется ждать долго. Важно подчеркнуть: только доктор назначает лечение.

«Лучшее, что может обеспечить себе пациент самостоятельно, – это физический покой, дробное питание с уменьшением порции и увеличением кратности приема пищи, а также нормализация питьевого режима и повышение влажности в помещении до 70-80 %, ведь одна из причин кашля – это недостаток жидкости в организме. В отопительный период воздух в помещениях становится очень сухим, и это плохо действует на слизистые оболочки. Местный иммунитет снижается, и наша дыхательная система уже не может эффективно противостоять возбудителям инфекций», – пояснил врач.

Увлажнять воздух в квартире – хорошо. А вот уповать во всех случаях на ингалятор – сомнительное решение. Ингаляционную терапию назначает только врач. Относительно безопасными еще можно назвать ингаляции с физраствором, но даже они имеют противопоказания: например, температура выше 38,5 градусов, ангина, обострение хронического тонзиллита. А если в верхних дыхательных путях распространилась патогенная грибковая флора? Тогда в этом случае влажный воздух только перенесет грибок дальше, в бронхи и легкие.

У ингаляций иногда больше противопоказаний, чем показаний Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Как самовольно назначенные ингаляции, так и прием препаратов без назначения врача может привести к тому, что инфекция из носоглотки опустится вниз и приведет к бронхитам или даже пневмонии. Кроме того, на фоне самолечения можно пропустить симптомы таких серьезных заболеваний, как туберкулезное воспаление легких и новообразования дыхательных путей. Если пациент путает начальную стадию заболевания с ОРВИ и начинает бороться с симптомами, он рискует потерять драгоценное время. А когда «привычные методы вдруг перестают помогать» и он все же идет к врачу, в дыхательной системе обнаруживаются уже подчас необратимые изменения», – обратился к жителям Ижевска доктор Мясников.

Напомним, ранее мы также подробно объясняли самое важно о пневмониях, какие они бывают и чем опасны.

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