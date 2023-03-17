Погода на выходные в Ижевске: плюс меняется на минус, солнце закроют тучи

Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Сергей Березкин

Снижение температуры воздуха прогнозируют синоптики в конце этой недели. Однако похолодание придет к нам не надолго. По данным Росгидрометцентра, в предстоящие выходные ожидается переменная облачность и небольшие осадки.

В субботу, 18 марта, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха с +2 до 0°С днем и до -11°С ночью. При этом ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Сервис Яндекс.Погода обещает, что ночные температуры в субботу будут не столь критичными, примерно -7…-3°С. В течение всего дня будет дуть северный ветер со скоростью до 5 м/с. К вечеру он стихнет до 2-3 м/с.

В воскресенье, 19 марта, нас ждет облачная с прояснениями погода, температура не поднимется выше +1°С. При этом Яндекс.Погода обещает 0°С. Ночью температура воздуха опустится до -7°С.

По предварительным прогнозам, начало следующей недели будет дождливым, и в Ижевск вновь вернется тепло. Рабочая неделя начнется с +3°С.

Как сообщает на своей странице ВКонтакте старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский, при таком развитии погодных явлений этот март может стать самым теплым за последние 70 лет. Пока же, по данным эксперта, самый теплый март был в 2020 году.

График температур марта за последние 70 лет. Фото: Дмитрий Адаховский

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и отличных выходных!

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