Ижевскому медицинскому колледжу исполнилось 100 лет

За 100 лет колледж значительно изменился Фото: Мария Бакланова

За 100 лет Ижевский медицинский колледж сильно изменился и вырос: из фельдшерской школы стал одним из самых современных образовательных учреждений региона. Расскажем о том, как он менялся.

Первое профессиональное училище в Удмуртии

До Октябрьской революции на территории современной Удмуртии не было учебных заведений, где готовили сестер милосердия, фельдшеров и врачей. Медперсонал обучался в Казани, Нижнем Новгороде и других крупных городах.

Первая фельдшерская школа появилась в 1867 году в Сарапуле. Но учили там только мальчиков с 14 лет из числа крестьян и мещан. В 1894 году все в том же Сарапуле появилась и первая в губернии община сестер милосердия.

Первое государственное учебное заведение, готовящее профессиональный медперсонал, открылось в Ижевске в 1923 году. Этот были «Курсы сестер милосердия под руководством Осиповой А.А.». А в октябре того же года курсы были преобразованы в полноценную школу, где будущие медицинские сестры в течение 2 лет учились ухаживать за больными. Из 55 набранных девушек выпустилось 40 человек.

В 1925 году школа стала техникумом, там открылось отделение для подготовки акушеров. Первый выпуск 37 специалистов состоялся в 1928 году. Важно отметить, что до этого времени в Удмуртии вообще не готовили акушеров. Женщины рожали с помощью повитух, а в больницах роженицам помогали медсестры.

С 1930 года техникум стал фельдшерско-акушерской школой. Там учили санитарок, акушеров, лаборантов, зубных техников, дезинфекторов и медицинских сестер.

До 1940 года у колледжа не было своего помещения, а в годы Великой Отечественной войны он располагался в Ижевске на 2 и 3 этаже тогда еще недостроенного здания на улице Свободы, 228 (сейчас там располагается консультативно-диагностический центр Минздрава Удмуртии). Нынешнее здание колледжа по адресу Красногеройская, 12 ранее принадлежало школе № 22.

В здание на красногеройской учебное заведение переехало после войны Фото iz-article.ru

Назван в честь погибшей студентки

Во время Великой Отечественной войны более 400 студентов и 14 преподавателей будущего медицинского колледжа ушли на фронт, 72 не вернулись. Одну из них – Феодору Пушину – посмертно наградили званием Героя Советского Союза.

На фронт девушка в качестве фельдшера попала в 1942 году. 6 ноября 1943 года Феодора ухаживала за ранеными солдатами в госпитале поселка Святошино под Киевом. Во время очередного авианалета она, спасая раненых, успела вывести около 30 солдат и офицеров. Когда здание обрушилась, Феодора была внутри. Девушку вынесли, но от полученных травм и ожогов она вскоре скончалась.

В память о ней и других погибших студентах и преподавателях в колледже был открыт народный музей. А в 1973 году колледж был официально переименован в честь его героической выпускницы.

Современные технологии: манекен-роженица и стол «Пирогов»

Много воды утекло с того времени, идет в ногу со временем и колледж. Сегодня это современное заведение СПО со всем необходимым для эффективного учебного процесса.

Кабинеты оснащены современным оборудованием. Например, для изучения тела человека и его особенностей студенты могут использовать не только традиционные макеты и плакаты, но и интерактивный стол «Пирогов». Благодаря ему будущий медицинский персонал может наглядно рассмотреть каждый фрагмент человеческого тела.

Новые технологии помогают студентам учиться Фото: Мария Бакланова

Практические занятия проходят на базе симуляционно-аккредитационного центра. Там на специальных манекенах и роботах студенты учатся ставить капельницы и уколы, оказывают первую медицинскую помощь и даже принимают импровизированные роды.

Ижевский медицинский колледж растет и развивается. С каждым годом в образовательный процесс вводятся новые технологии и методики, а преподаватели и студенты с удовольствием осваивают их.

Историю колледжа рассказываем в видео.

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