Запись в первый класс в 2023 году: инструкция для родителей будущих школьников

Отправить заявление через региональный портал госуслуг в этом году не получится Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии с 20 марта 2023 года стартует приемная кампания детей в 1 класс. В Ижевске чуть позже – с 25 марта. Как это сделать, какие нововведения есть в этом году – в материале «Комсомолки».

Как подать заявление в 1 класс в 2023 году?

В этом году заявление родители могут подать только тремя способами:

– через портал госуслуг;

– в школе, к которой прикреплен ребенок по месту прописки;

– с помощью заказного письма, которое нужно отправить на адрес электронной почты выбранной школы.

Когда нужно подавать заявление?

– с 20 марта – в Удмуртии;

– с 25 марта – в Ижевске в лицеи № 29, 30, 41, столичный лицей и гимназию Кузебая Герда;

– с 27 марта – в другие школы города;

– с 30 марта – в коррекционные школы Ижевска.

«Мы установили дату в выходной день 25 марта для того, чтобы родители смогли прийти в школу для подачи заявления. Также для родителей специально определили удобное время во второй половине дня, чтобы все могли успеть добраться до школы. Когда речь пойдет о зачислении ребенка в школу, необходимо предоставить только оригиналы документов», – рассказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

До какого числа можно подать заявление в 1 класс?

До 30 июня могут подать заявления родители, у чьих детей есть льготы, а также родители детей, прикрепленных к школе по месту прописки.

С 6 июля по 5 сентября могут подать заявления родители, чьи дети не прикреплены к школе территориально. Можно даже в несколько школ сразу. Здесь есть «но» – заявление примут, только если в школе есть места, а их уже чаще всего к этому времени не бывает.

У кого есть льготы при поступлении в 1 класс?

– Вне очереди: дети судей, прокуроров, следователей.

– Первая очередь: дети, родители которых служат в полиции, МЧС, других органах, военнослужащие или участники специальной военной операции. Также дети, чьи родители погибли или ушли на пенсию по причине потери здоровья. Все льготы нужно обязательно подтвердить документально!

– Если в этой школе проходят обучение братья или сестры будущего первоклассника. Даже если это сводные родственники. Главное – нужно жить на одной территории и быть прописанными в одном месте. Этот факт тоже нужно будет подтвердить документально.

Как принимают в школу детей с ОВЗ и прибывших с новых территорий?

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья должны предоставить справку психолого-медико-педагогической комиссии, а также согласие на обучение ребенка по адаптированной программе.

Родителям, которые приехали в Удмуртию и Ижевск из новых территорий и живут в пунктах временного размещения, кроме основных документов нужно документально подтвердить право на проживание в республике.

Можно ребенку в 6 лет или в 8 лет пойти в 1 класс?

Конечно. Нужно только предоставить справку о готовности ребенка к школе от психиатра, психолога и врачей (подробности можно уточнить по тел. 122), а также получить разрешение от управления образования, если школа городская, или от министерства образования, если учреждение республиканское.

Как понять, какая школа? Посмотреть на сайте выбранной школы.

Какие документы нужны для подачи заявления в 1 класс?

Родителям нужно подготовить следующий пакет документов: паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, регистрация по месту жительства (она, кстати, может быть временной).

Как подать заявление в 1 класс через госуслуги?

В этом году есть возможность заполнить заявление раньше, начиная с 15 марта. Но сразу предупредим – это будет черновик заявления: если вы его сразу, до 20 марта, отправите, то заявление на госуслугах автоматически аннулируется.

Уже с завтрашнего дня, с 15 марта, родители могут попробовать заполнить форму, проверить, все ли данные вы можете внести. Отправлять заполненную форму заявления можно только в день приема заявлений и в час, который назначила школа:

– 20 марта – в Удмуртии;

– 25 марта – в Ижевске в лицеи № 29, 30, 41, столичный лицей и гимназию Кузебая Герда;

– 27 марта – в Ижевске в другие школы города;

– 30 марта – в Ижевске в коррекционные школы.

Обратите внимание, что запись на госуслугах должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подтверждена! Это можно проверить в личном кабинете на госуслугах – там так и будет написано: учетная запись подтверждена. Если такого оповещения нет, то родители получат от школы отказ в приеме заявления. Поэтому нужно подтвердить учетную запись в любом офисе МФЦ в Удмуртии.

Перед заполнением заявления обязательно проверьте, полностью ли у вас на сайте госуслуг заполнен раздел «Документы и данные / Личные документы», особенно адрес регистрации и проживания.

Если вы допустите ошибку, то школа откажет вам в приеме заявления.

Как узнать, что ребенка приняли в школу?

Если заявление было подано через госуслуги, то уведомление о приеме заявления придет практически сразу туда же, на госуслуги.

Если родители подавали заявление в школе, то, соответственно, им там скажут, правильно ли у них заполнено заявление.

Если через электронную почту, то ответ придет на нее же.

Решение о зачислении ребенка в школу будет окончательно принято через 3 дня с окончания приема заявлений (30 июня). Но обычно родители узнают об этом раньше – школы вывешивают списки принятых детей через 2-2,5 недели после начала приема заявлений.

Куда обращаться, если есть вопросы по записи ребенка в 1 класс?

С 15 марта начинает работать горячая линия по номеру 122. Там ответят на все-все вопросы родителей о поступлении ребенка в 1 класс в 2023 году.

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