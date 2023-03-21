Ну просто куколка: удивительные создания из Удмуртии покоряют международные выставки

Удивительные авторские куклы Фото: @simukova_kurs

Куклы ручной работы удивительны и неповторимы. Каждая индивидуальна на 100%, в том числе и по характеру, который в нее закладывает мастер. Сегодня, во Всемирный день кукол, расскажем о дроссельмейерах из Ижевска и их созданиях.

ВАТНЫЕ

Очаровательные, малюсенькие (всего 5-7 см) и очень милые куклы из ваты буквально переносят нас в детство. А все благодаря Ольге Деминой, которая удивительно точно передает не только внешний вид малышек, но и их характер, и настроение.

Новогоднее волшебство созданное мастером Ольгой из Ижевска. Фото: соцсети

ВИНТАЖНЫЕ

Этот материал позволяет создавать уточненных и совершенно очаровательных кукол. Их автор Татьяна Симукова не только лепит, раскрашивает и одевает их, но и с готовностью рассказывает об этом увлекательном процессе всем желающим. Стоимость таких кукол от 29 000 до 70 000 рублей.

Девушка создает уникальных фарфоровых кукол, похожих на винтажные Фото: @simukova_kurs

ТРЯПИЧНЫЕ

Этих очаровательных кукол создает Лилия Байкова, которая с большим удовольствием продолжает любимое дело своей мамы. В 2007 году ижевчанка организовала группу ВКонтакте, где рассказывает о секретиках и нюансах шитья кукол, которые, кстати, участвовали в международных выставках. Стоимость – от 800 рублей.

Работы мастера известны далеко за пределами Удмуртии. Фото: @dydykai_lilia_baikova

МИСТИЧЕСКИЕ

Именно так можно описать кукол Юрия Бушмакина. Создает он их из чая, пряностей и папье-маше. Необычный набор, правда? Из этих материалов руки автора лепят совершенно уникальных персонажей, среди которых есть и вполне реальные – певец и композитор Борис Гребенщиков и писатель Виктор Пелевин. Стоимость таких кукол от 3000 рублей.

Мастер из Ижевска создает удивительных мистических кукол из папье-маше Фото:@yuribushmakinart

ПЕРЕРИСОВАННЫЕ

Наверняка многие слышали о куклах серии Monster High, которых родители даже требовали запретить к продаже. Однако нашлись мастера, которые стали перерисовывать заводские лица кукол. Дроссельмейеры, а в их числе и известный мастер из Ижевска Надежда Страхова, превратили монстриков в очаровательных созданий с совершенно другим характером и стоимостью от 3500 рублей.

Надежда перерисовывает лица кукол, тем самым наделяя их новым характером. Фото: Дана Солнцева

ШЕРСТЯНЫЕ

Технологией валяния в совершенстве владеет мастерица из Ижевска Екатерина Пермякова. Утрамбовывая шерсть иглами, она создает совершенно неповторимые и очень уютные мягкие игрушки. Процесс очень долгий, но в результате получаются малыш Грогу или Бейби Йода, Ежик в тумане и медвежонок. Так и хочется прикоснуться, правда?

Для девушки важно передать тепло души в кукле. Фото: @Katrina_workshop

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

39,5 млн рублей выделят на реализацию проектов по благоустройству от жителей Ижевска

Общественный огород и светофор на Областной: в Ижевске обсудили концепцию будущего пешеходного маршрута в Ленинском районе

Общественный огород и светофор на Областной: в Ижевске обсудили концепцию будущего пешеходного маршрута в Ленинском районе