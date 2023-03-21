39,5 млн рублей выделят на реализацию проектов по благоустройству от жителей Ижевска

За 4 года в Ижевске реализовали 80 проектов инициированных местными жителями
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске определили победителей пятого конкурса проектов инициированных местными жителями. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
Финансирование по программе «Наша инициатива» получит 31 проект. В городе построят площадки в детских садах №11, 40, 132, 214, 257 и 273, отремонтируют 10 клубов для подростков и обновят полосы препятствий в Школе юных летчиков. Кроме этого, отремонтируют дороги в микрорайонах Александровский, Татарбазар, а также на ул. Мраморная. Построят три общественных пространства в микрорайонах Старый Аэропорт, Шунды и Совхоз Медведево. В микрорайоне Чистопрудный появится стадион, а на улицах Лермонтова, 50 лет ВЛКСМ и в микрорайоне Пазелы – две дворовые площадки.
На реализацию проектов потребуется 39,5 млн рублей, из них более 26 млн поступят из регионального бюджета, 13,5 миллионов – средства городского бюджета, спонсоров и жителей Ижевска.
Градоначальник отметил, что всего за 4 года существования программы в Ижевске реализовали 80 проектов инициированных местными жителями.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Туман окутал Ижевск 20 марта
Лыжник из Удмуртии выиграл золотую медаль на чемпионате и первенстве России
Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске