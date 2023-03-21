39,5 млн рублей выделят на реализацию проектов по благоустройству от жителей Ижевска

За 4 года в Ижевске реализовали 80 проектов инициированных местными жителями Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске определили победителей пятого конкурса проектов инициированных местными жителями. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Финансирование по программе «Наша инициатива» получит 31 проект. В городе построят площадки в детских садах №11, 40, 132, 214, 257 и 273, отремонтируют 10 клубов для подростков и обновят полосы препятствий в Школе юных летчиков. Кроме этого, отремонтируют дороги в микрорайонах Александровский, Татарбазар, а также на ул. Мраморная. Построят три общественных пространства в микрорайонах Старый Аэропорт, Шунды и Совхоз Медведево. В микрорайоне Чистопрудный появится стадион, а на улицах Лермонтова, 50 лет ВЛКСМ и в микрорайоне Пазелы – две дворовые площадки.

На реализацию проектов потребуется 39,5 млн рублей, из них более 26 млн поступят из регионального бюджета, 13,5 миллионов – средства городского бюджета, спонсоров и жителей Ижевска.

Градоначальник отметил, что всего за 4 года существования программы в Ижевске реализовали 80 проектов инициированных местными жителями.

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