Общественный огород и светофор на Областной: в Ижевске обсудили концепцию будущего пешеходного маршрута в Ленинском районе

Тропа начнется в сквере Оружейника Драгунова. Фото: Мария Бакланова

В Ижевске прошли общественные слушания по благоустройству пешеходного маршрута в Ленинском районе. Предполагается, что он соединит два крупных парка – Южный и сквер Оружейника Драгунова. Центр территориального развития Удмуртии собрал активных горожан, чтобы они высказали свои предложения. Важно было решить два вопроса: как именно пройдет тропа и что на ней должно появиться. Рассказываем, какие идеи предложили горожане.

Маршрут

Обсуждалось несколько вариантов маршрута пешеходной тропы, некоторые затрагивают частный сектор. Участники слушаний сошлись во мнении, что беспокоить жителей все же не стоит.

Кроме этого, вовсе не обязательно прокладывать дорогу максимально прямым путем. Ведь пешеходный маршрут должен быть создан для того, чтобы насладиться неспешной прогулкой, а не для того, чтобы сократить расстояние.

Жителям предложили несколько вариантов:

- прямой маршрут через улицу Мраморную;

- через крюк по улице Автономной;

- через еще более дальний крюк по улице Автономной, который подразумевает обход застройки с западной стороны;

- через Гранитный переулок, Агростроительный техникум и тропу здоровья;

- через улицы Областную, Трудовую, Колхозную.

В итоге большинство жителей выбрали дорогу, которая пройдет по ул. Областной, затем к улицам Александровской, Хрустальной и Автономной. От основной тропы можно предусмотреть ответвления.

«За кладбищем есть карьер, и можно было бы продлить маршрут в ту сторону, пусть даже без покрытия. Было бы больше мест у воды», – высказались в одной из групп.

Как благоустроить?

В большинстве своем жители высказывали одни и те же пожелания: сделать на дороге твердое покрытие, поставить скамейки, освещение, установить информационные стенды с указанием пройденных километров «для мотивации». Отдельно отметили, что на улице Областной нужен светофор – участок слишком опасный.

Некоторые жители предлагали и весьма креативные идеи.

«Можно сделать общественный огород и высаживать деревья. Думаю, даже жители с другого конца города приедут сюда ради этого», – считают в одной из групп.

Также жители предлагали следующие идеи:

– устроить уличный театр;

– места для занятий спортом;

– кафе;

– зона проката велосипедов или самокатов;

– беседки от солнца и дождя.

Для чего?

Бывший глава Ленинского района Рамиль Гайнуллин отметил, что Ленинский район с идеей создания пешеходного маршрута – впереди всего города. А началось все с того, что в районе появились тропы здоровья в Южном парке и сквере Оружейника Драгунова. У жителей района появилась потребность в новых маршрутах. Они обращались к Фаизу-хазрату и властям с просьбой увеличивать количество общественных пространств и троп. И тогда появилась идея соединить существующие.

Безусловно, на слушаниях высказывали и противоположное мнение о том, что еще одна тропа здоровья не настолько и важна и вообще в Ленинском районе много других, более насущных проблем. Впрочем, желающих, чтобы новый пешеходный маршрут все-таки появился, гораздо больше.

По итогам встречи Центр территориального развития проанализирует поступившие предложения. Возможно, понадобятся новые встречи с жителями, чтобы конкретизировать предложения.

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