Успешные и знаменитые: каких высот достигли в кино уроженцы Удмуртии

Фото: ok-magazine.ru

Где только не засветились талантливые и творческие уроженцы Удмуртии: в мире моды, музыки и, конечно, кино. Расскажем о пяти наших земляках, которые исполнили главные и второстепенные роли.

Григорий Бабушкин

Григорий – повар, который не только отлично готовит, но и с успехом снимается в кино. Его актерскую игру можно увидеть в шестом сезоне сериала «Невский» (16+), «Стражи Отчизны» (16+), в фильмах «Собачий спецназ» (16+) и «Северный ветер» (18+).

Кроме этого, Григорий исполнил роль в сериале «Король и Шут», где у него небольшая роль. Но сам актер был очень доволен съемками в одном из самых популярных сериалов онлайн-кинотеатров.

Фото: vk.com/oldgregchef

Ян Ахундов

Впервые Ян снялся в кино в 2017 году. Тогда он сыграл эпизодическую роль в телесериале «Свои» (16+). Потом он участвовал в массовке и был дублером актеров в сериале «Содержанки» (18+).

В северную столицу России ижевчанин переехал в 2021 году, где и начал модельную карьеру. В настоящее время Ян подбирает модели одному из дизайнеров одежды.

Фото: vk.com/yan_e

Сергей Гилев

Сергей проснулся знаменитым в 2020 году после съемок в сериале «Чики» (18+). Но это была не первая его роль. За предыдущие 10 лет он отметился в 40 проектах.

30 марта стартует премьера сериала «Актрисы», где Сергей сыграл роль первого плана. Уже можно посмотреть на просторах интернета картину «Фишер» (18+). Кроме этого, он снялся в фильмах: «Этерна: Часть первая» (12+), «1941. Крылья над Берлином» (12+), «Пассажиры. Последняя любовь на Земле» (18+) и «Хочу замуж» (12+).

Фото: kinoreporter.ru

Герман Сегал

В его послужном списке уже 20 картин. В частности, он отметился в фильмах «Чикатило» (18+), «Миша портит все» (16+), «Водоворот» (18+) и т. д. А еще ижевчанин принял участие в съемках сериала «Необъявленная война» (16+), которые проходили в Великобритании.

Фото: artmoskovia.ru

Мария Горбань

На ее счету десятки сериалов и фильмов – «Проект «Анна Николаевна» (18+), «Отель Элеон» (16+), «Простые истины» (12+), «Модный синдикат» (16+), «Поехавшая» (16+). В 2023 году выйдут две картины с ее участием – «Мальдивы подождут» (хозяйка модельного агентства) (16+) и «Дело о пропавшей деревне» (главная роль Татьяны Блок) (16+).

Фото: mixnews.lv

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