Бывший экскурсовод из Ижевска снялся в сериале «Содержанки» с Дарьей Мороз

Ян Ахундов из Ижевска. Фото: предоставлено героем

34-летний Ян Ахундов, который работал в музее Ижевска и проводил экскурсии по городу, а потом неожиданно занялся модельным бизнесом и переехал в Санкт-Петербург, принял участие в съемках сериала «Содержанки. Перезагрузка» (18+). В эксклюзивном интервью «Комсомолке» Ян рассказал, как попал в сериал и как пытался «убить» актрису Дарью Мороз.

Как попал в сериал

Все просто, уверяет Ян.

«В специализированных телеграм-каналах или в группах «ВКонтакте» обычно размещают объявления о кастинге актеров в различные сериалы. Я отправил портфолио на почту, а через некоторое время узнал, что прошел. В этот раз я уже не прыгал от радости, как в первый раз, когда меня взяли на первую серьезную эпизодическую роль в сериал «Свои» (16+)», – улыбается экс-ижевчанин.

В «Содержанках» он был актером массовых сцен, участвовал в групповке (это когда снимающийся точно попадает в кадр. – Прим. ред.), а также был дублером нескольких главных актеров.

«На массовку берут многих – на то она и массовка. А вот стать дублером уже сложнее. Здесь проходят дополнительные кастинги. Если я подходил по росту, телосложению и по другим параметрам, то снимался в кадре».

В массовке экс-ижевчанин играл обеспеченного бизнесмена, который приехал на закрытую «белую» вечеринку. Фото: предоставлено героем

Пытался «убить» Дарью Мороз

В качестве дублера Ян принял участие в сцене с известной актрисой Дарьей Мороз. По сюжету Ян сначала угрожал Дарье вилкой, а потом хватал ее за волосы. А потом героиня Мороз умело перехватывала инициативу и этой самой вилкой убивала героя Яна. Он падал в кресло и умирал.

Акстриса Дарья Мороз. Фото: kinopoisk.ru

По словам Яна, взаимодействовать с Дарьей было достаточно сложно, но интереснее всего.

«Я с маху захватывал ее за волосы сзади. И с одной стороны, надо было сделать это правдоподобно, но с другой стороны – достаточно деликатно: нехорошо же бить актрису. Я думаю, только многолетние занятия единоборствами позволили мне верно рассчитать дистанцию и сделать верный захват. Потому что, когда мы репетировали это с постановщиком боевых сцен, я случайно его стукнул. Посмеялись, конечно, но он посоветовал так не делать с актрисой».

В массовке он играл обеспеченного бизнесмена, который приехал на закрытую «белую» вечеринку.

«Снимали на Крестовском острове – это такое элитное место в Санкт-Петербурге, где на закрытой территории располагается большой красивый комплекс зданий для специальных мероприятий. А потом нас снимали, когда мы катались на скоростных катерах по Неве. Это одновременно было и удовольствие, и работа. Правда, мы там очень сильно замерзли», – вспоминает Ян.

Остался в восторге от режиссера

На съемках Ян ни с кем из известных актеров даже не сфотографировался.

«Есть негласное правило: не стоит к ним лезть с просьбами сфотографироваться. Хотя я знаю, что кто-то из массовки и из дублеров подходили к ним и делали снимки. Я же смелости так и не набрался», – улыбается мужчина.

Зато он познакомился с режиссером сериала Ламарой Согомонян. Она оказалась очень приятной и доброжелательной.

«С этих съемок у меня появилось большое количество друзей. Это классные ребята, которые, кстати, пошли на съемки из-за любви к этому сериалу».

Кадр из новых «Содержанок». Фото: kinopoisk.ru

Понял, что сниматься в кино – это круто!

После прошедших съемок Ян Ахундов неожиданно для самого себя понял, что ему безумно нравится съемочный процесс.

«Было много съемочных дней подряд. Казалось бы, должна появиться усталость, какое-то выгорание. Но ничего подобного – меня «перло» с каждым днем больше и больше. Я понимал, что могу находиться на съемочной площадке 12 часов, 15 часов, да сколько угодно. И мне хотелось еще, еще и еще. Я понял, что я действительно хочу. То дело, которое делает меня искренне счастливым, – это работа актером».

Поэтому он решил двигаться в этом направлении и закончил актерские курсы в Санкт-Петербурге. Это, несомненно, помогло ему: его все чаще утверждают на эпизодические роли в сериалах. А не так давно он снялся в короткометражном фильме в роли второго плана.

«Движение в этой сфере идет. Очень надеюсь на дальнейшие успехи. Но все это непросто. Чтобы нормально двигаться в этой сфере, нужно высшее актерское образование, нужны связи, собственные агенты. Все это не быстро, но, как говорится, дорогу осилит идущий».

Ян продолжает работать моделью. Фото: предоставлено героем

Работает кастинг-директором

В то же время Ян продолжает заниматься моделингом. Помимо съемок он начал работать кастинг-директором у дизайнера одежды. И совсем недавно занимался набором моделей и кастингами для показа на Неделе моды в Питере.

«До этого поставил модный показ для итальянского бренда одежды Marella, который входит в консорциум итальянских брендов Max Mara. Они праздновали 15-летие на российском рынке», – рассказывает Ян.

Ян организовал модный показ для итальянского бренда одежды Marella. Фото: предоставлено героем

Плюс ко всему мужчина вновь решил попробовать себя в качестве экскурсовода – в Ижевске, кстати, он получил звание «Лучший экскурсовод Удмуртии».

«Я разослал информацию о том, что начал проводить экскурсии в Питере, по всем своим старым заказчикам, по туроператорам. Конечно, здесь очень высокая конкуренция среди экскурсоводов, в отличие от Ижевска. Но тем не менее недавно мне заказали экскурсию по городу и сопровождение на целый день для группы школьников. Честно, я очень волновался и переживал, как все пройдет. Все-таки в Ижевске я прожил все жизнь, в Санкт-Петербурге всего 1,5 года, и знаю его не так хорошо. Но все прошло как по маслу: детям очень понравилось».

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