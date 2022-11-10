«Знаю каждую их песню наизусть»: бывший ижевчанин снялся в сериале, посвященном рок-группе

Актерский состав подобран близко к «оригиналу» Фото: предоставлено героем

В конце октября этого года завершились съемки биографического сериала с элементами фэнтези по жизни и творчеству участников рок-группы «Король и Шут». В именитый актерский состав попал и наш земляк – Григорий Бабушкин.

Раньше «Комсомолка» уже рассказывала о том, как Григорий покорял кулинарное шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница», но в этот раз он решил сыграть по-крупному. В своем новом интервью мужчина рассказал, через что ему пришлось пройти, чтобы попасть на съемочную площадку сериала.

Все начиналось с «Горшка»

Подать заявку на кастинг было делом пары минут и шансом всей жизни. С группой «КиШ» Григория связывает детство. В 2002 году он уже интересовался панк-роком и индастриал-металом, поэтому его первыми фаворитами в мире музыки и стали группы «Король и Шут», песни которой он знает наизусть с 12 лет, и «Rammstein» («Рамштайн»).

Запись о том, что начался набор актерского состава для съемок сериала, Григорию отправил его друг, который был уверен в успехе своего товарища. А вот для того, чтобы появилась возможность рассмотреть на кастинге кандидатуру, мужчине пришлось записать видеовизитку и отправить фотографии, после чего необходимо было перебраться в Санкт-Петербург, где, собственно, и проходили съемки.

Долго думать Григорий не стал, все-таки прикоснуться к истории любимой группы, а, тем более, стать ее частью было одной из основных целей его жизни. Спустя время, уже будучи актером, переехал из Ижевска в Питер, где первым делом сходил на могилу одного из основателей группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, более известного как «Горшок», погибшего в 2013 году.

Тайна, покрытая контрактом

О деталях сериала мужчина умалчивает – подписал контракт о неразглашении. Однако Григорий с огромным удовольствием делится эмоциями и впечатлениями от самого процесса и атмосферой внутри коллектива.

«Актеры – молодцы! Они настолько вошли в свои роли, что, находясь рядом с ними, я верил – вот она, настоящая группа «Король и Шут». Их повадки, эмоции, манера речи полностью совпадали с «оригиналом». В нашей команде на протяжении всего времени были отличные отношения: ребята общительные, добрые, с некоторыми даже до сих пор общаемся и встречаемся в парках на прогулке», – рассказал Григорий.

На самой площадке была возможность познакомиться с именитыми «коллегами»: Андреем Князевым (лидер группы «КиШ»), Даниилом Вахрушевым (актер сериала «Физрук» и др.) и многими другими личностями.

Григорий и Андрей Князев Фото: предоставлено героем

Самым запоминающимся моментом для Григория стало исполнение песен группы на сцене. Съемки проходили с самого утра до трех часов ночи, а в сериал войдет лишь малая часть.

«Мы вместе с остальными «бунтарями» наводили суету и беспорядок во время выступления парней. Мне казалось, что сейчас я нахожусь на настоящем концерте, поскольку проходящие мимо жители города останавливались, чтобы спеть легендарные песни. Было, конечно, нелегко, особенно когда процесс занимает столько времени, но это того стоит».

«В Ижевске живут непростые парни»

Помимо «Короля и Шута» уроженец Ижевска снимался еще в нескольких сериалах: «Невский» (6-й сезон), «Стражи Отчизны» и в фильме «Северный ветер». Свое стремление стать увиденным многомиллионной аудиторией Григорий объясняет так:

«Я поставил себе цель набрать популярность и показать всем, что в нашем городе Ижевске живут совсем не простые парни, со своей историей и мечтами, которые вместо слов все доказывают делами».

В настоящий момент у Григория есть своя сеть стрит-фуда и кофейни. Он работает шеф-поваром итальянской кухни и собирается открывать свою пиццерию.

Григория приглашали и на радио, где он встретился с группой «ПилОт» и вместе с ними лепил удмуртские пельмени. Участники музыкального коллектива отметили, что это было самое вкусное угощение за последнее время.

После эфира с группой «ПилОт» Фото: предоставлено героем

Популярность набирает обороты

Узнают Григория и на улице, и с этим связано несколько интересных историй.

«Я спускался в метро, ждал транспорт, и тут на расстоянии от меня один нетрезвый мужчина начал кричать: «Эй, я тебя знаю! Ты же снимался в «Битве шефов»! Моя мама смотрит это шоу!» Было очень неловко и смешно одновременно. Также ко мне в заведение стали приходить гости, которые хотят познакомиться и пообщаться. Кроме того, ко мне приходил даже Игорь Коробкин, победитель этого сезона», – поделился приятными воспоминаниями Григорий.

«Ах, как хочется вернуться…»

В Питер бывший ижевчанин переехал с женой и сыном, однако очень скучает по родной столице Удмуртии.

«Я очень хочу съездить в Ижевск, но пока нет возможности. Вот как только появится момент, первым делом посещу родной город. Там и друзья мои, по которым скучаю, и атмосфера уже своя, привычная», – с ностальгией признался мужчина.

О переезде Григорий хочет снять блог, где расскажет о своем становлении в актерской сфере, открытых заведениях и личных способах борьбы с апатией.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что означает граффити с путниками на Буммашевской улице в Ижевске

Фрагменты старинных настенных росписей нашли в храме Рождества Христова в селе Нылга в Удмуртии

Более 4 тысяч рождественских деревьев отправит Удмуртия в регионы по всей России