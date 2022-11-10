«Знаю каждую их песню наизусть»: бывший ижевчанин снялся в сериале, посвященном рок-группе

Актерский состав подобран близко к «оригиналу» Фото: предоставлено героем
В конце октября этого года завершились съемки биографического сериала с элементами фэнтези по жизни и творчеству участников рок-группы «Король и Шут». В именитый актерский состав попал и наш земляк – Григорий Бабушкин.
Раньше «Комсомолка» уже рассказывала о том, как Григорий покорял кулинарное шоу «Битва шефов» (16+) на телеканале «Пятница», но в этот раз он решил сыграть по-крупному. В своем новом интервью мужчина рассказал, через что ему пришлось пройти, чтобы попасть на съемочную площадку сериала.
Подать заявку на кастинг было делом пары минут и шансом всей жизни. С группой «КиШ» Григория связывает детство. В 2002 году он уже интересовался панк-роком и индастриал-металом, поэтому его первыми фаворитами в мире музыки и стали группы «Король и Шут», песни которой он знает наизусть с 12 лет, и «Rammstein» («Рамштайн»).
Запись о том, что начался набор актерского состава для съемок сериала, Григорию отправил его друг, который был уверен в успехе своего товарища. А вот для того, чтобы появилась возможность рассмотреть на кастинге кандидатуру, мужчине пришлось записать видеовизитку и отправить фотографии, после чего необходимо было перебраться в Санкт-Петербург, где, собственно, и проходили съемки.
Долго думать Григорий не стал, все-таки прикоснуться к истории любимой группы, а, тем более, стать ее частью было одной из основных целей его жизни. Спустя время, уже будучи актером, переехал из Ижевска в Питер, где первым делом сходил на могилу одного из основателей группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, более известного как «Горшок», погибшего в 2013 году.
О деталях сериала мужчина умалчивает – подписал контракт о неразглашении. Однако Григорий с огромным удовольствием делится эмоциями и впечатлениями от самого процесса и атмосферой внутри коллектива.
«Актеры – молодцы! Они настолько вошли в свои роли, что, находясь рядом с ними, я верил – вот она, настоящая группа «Король и Шут». Их повадки, эмоции, манера речи полностью совпадали с «оригиналом». В нашей команде на протяжении всего времени были отличные отношения: ребята общительные, добрые, с некоторыми даже до сих пор общаемся и встречаемся в парках на прогулке», – рассказал Григорий.
На самой площадке была возможность познакомиться с именитыми «коллегами»: Андреем Князевым (лидер группы «КиШ»), Даниилом Вахрушевым (актер сериала «Физрук» и др.) и многими другими личностями.
Григорий и Андрей Князев Фото: предоставлено героем
Самым запоминающимся моментом для Григория стало исполнение песен группы на сцене. Съемки проходили с самого утра до трех часов ночи, а в сериал войдет лишь малая часть.
«Мы вместе с остальными «бунтарями» наводили суету и беспорядок во время выступления парней. Мне казалось, что сейчас я нахожусь на настоящем концерте, поскольку проходящие мимо жители города останавливались, чтобы спеть легендарные песни. Было, конечно, нелегко, особенно когда процесс занимает столько времени, но это того стоит».
Помимо «Короля и Шута» уроженец Ижевска снимался еще в нескольких сериалах: «Невский» (6-й сезон), «Стражи Отчизны» и в фильме «Северный ветер». Свое стремление стать увиденным многомиллионной аудиторией Григорий объясняет так:
«Я поставил себе цель набрать популярность и показать всем, что в нашем городе Ижевске живут совсем не простые парни, со своей историей и мечтами, которые вместо слов все доказывают делами».
В настоящий момент у Григория есть своя сеть стрит-фуда и кофейни. Он работает шеф-поваром итальянской кухни и собирается открывать свою пиццерию.
Григория приглашали и на радио, где он встретился с группой «ПилОт» и вместе с ними лепил удмуртские пельмени. Участники музыкального коллектива отметили, что это было самое вкусное угощение за последнее время.
После эфира с группой «ПилОт» Фото: предоставлено героем
Узнают Григория и на улице, и с этим связано несколько интересных историй.
«Я спускался в метро, ждал транспорт, и тут на расстоянии от меня один нетрезвый мужчина начал кричать: «Эй, я тебя знаю! Ты же снимался в «Битве шефов»! Моя мама смотрит это шоу!» Было очень неловко и смешно одновременно. Также ко мне в заведение стали приходить гости, которые хотят познакомиться и пообщаться. Кроме того, ко мне приходил даже Игорь Коробкин, победитель этого сезона», – поделился приятными воспоминаниями Григорий.
В Питер бывший ижевчанин переехал с женой и сыном, однако очень скучает по родной столице Удмуртии.
«Я очень хочу съездить в Ижевск, но пока нет возможности. Вот как только появится момент, первым делом посещу родной город. Там и друзья мои, по которым скучаю, и атмосфера уже своя, привычная», – с ностальгией признался мужчина.
О переезде Григорий хочет снять блог, где расскажет о своем становлении в актерской сфере, открытых заведениях и личных способах борьбы с апатией.
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