Прогноз погоды в Ижевске на неделю Фото: Евгения ГУСЕВА

В первую свою неделю апрель уже начинает показывать свой непостоянный характер. С понедельника в столице Удмуртии прогнозируют тепло, но в четверг начнет холодать. Пониженная температура воздуха продержится до субботы, а в воскресенье столбик термометра опять поползет вверх. Вопрос, надолго ли.

А сейчас подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 3 апреля, днем ясно и до +15°С, а ночью – около +2°С.

Во вторник, 4 апреля, по данным Росгидрометцентра, в Ижевске будет облачно, но все так же до +15°С. Ночь окажется чуть теплее предыдущей – до +4°С. По данным Яндекс.Погоды, день окажется прохладнее (до +13°С), а ночь – совсем теплой (до +7°С). Юго-восточный ветер, с которого начнется день, изменится на южный к вечеру, его скорость останется неизменной и составит около 2 м/с.

В среду, 5 апреля, Росгидрометцентр обещает в Ижевске небольшой дождь до +14°С, Яндекс – до +13°С и облачность с прояснениями, но без осадков. Ночью ожидается около +3°С (по Яндексу – до +6°С). К вечеру северо-западный ветер сменится на северный и усилится с 2 до 4 м/с. Может пойти дождь со снегом.

В четверг, 6 апреля, в столице Удмуртии небо прояснится, но похолодает. Днем будет до +8°С, а ночью – до -3°С. Яндекс.Погода прогнозирует до -5°С днем и до -1°С ночью. Северный ветер изменится за день на северо-восточный, его скорость сохранится порядка 4 м/с.

Пятница, 7 апреля, станет самым холодным днем этой недели – всего около +4…+5°С днем и -2°С ночью. Ожидается переменная облачность. Северо-восточный ветер сменится на восточный, его скорость упадет с 4 до 2 м/с.

В субботу, 8 апреля, по данным всех сервисов, днем будет около +8°С, а ночью от -1°С до +1°С. Скорее всего, будет ясная погода или переменная облачность. Ветер ожидается юго-восточный или южный до 2 м/с.

В воскресенье, 9 апреля, в Ижевске вероятны небольшие дожди. Временами будет выглядывать солнце. Днем потеплеет до +8.. +10°С, ночью столбик термометра остановится на 0.. +3°С. Ветер со скоростью около 3 м/с подует с севера или запада.

А о том, каким будет апрель, мы рассказывали ранее.

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