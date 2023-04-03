Погода в Ижевске на день: до +15 и без осадков

Ожидается теплый день без осадков Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 апреля. Надеемся, вы готовы начать с новыми силами очередную рабочую неделю. А «Комсомолка» расскажет, что за окном.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, нас ждет переменная облачность без осадков. Столбик термометра поднимется до +13…+15 градусов. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.

Ранее мы рассказывали о погоде на апрель.

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