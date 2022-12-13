Тестируем разные виды записи к врачу Фото: Мария Бакланова

В декабре 2022 стало известно о введении единого стандарта электронной записи на портале Госуслуг. В связи с этим в Удмуртии прекратила работать запись на прием к врачу через портал IGIS.

Из-за своих технических возможностей IGIS был удобен для жителей республики, но 12 декабря ему на смену пришел новый Региональный портал медицинских услуг. Кроме того, власти пообещали улучшить возможности самозаписи через Госуслуги (ЕПГУ) и Региональный портал (РПГУ).

Также дали возможность записываться через горячие линии по номерам: 122 и 8-800-100-24-47.

«Комсомолка» решила разобраться во всех тонкостях электронных записей и выявить их преимущества и недостатки.

В общих чертах

ЕПГУ, РПГУ и Региональный портал медицинских услуг – части единой платформы, которые подключены к общей, поэтому вход на них подразумевается с одним и тем же паролем от Госуслуг. Но можно зарегистрироваться и на каждом по отдельности.

Записаться можно через приложение Госуслуг Фото: Мария Бакланова

Также важно знать, что запись на прием в любой электронной очереди доступна на две недели вперед. Номерки обновляются ежедневно в 20:00. Такая же система ранее работала в IGIS.

Так выглядела запись на IGIS. Фото: скриншот сайта

Обсудим особенности всех трех порталов.

Единый портал Госуслуг

При входе в мобильное приложение ЕПГУ сразу появляется предупреждение, что система может работать со сбоями, так как сейчас в систему вносятся изменения, а еще на нее возросла нагрузка.

Нам повезло, и до момента выбора необходимой нам поликлиники мы не встретили ни одной ошибки или зависания.

Но дальше при загрузке электронной карты пришлось дважды обновлять страницу, т. к. поиск благополучно перестал реагировать на любые наши действия. Чтобы записаться в «ГКБ №7», пришлось поработать вручную: найти ее на карте города, чтобы открыть запись.

На Госуслугах выбираем вкладку «Здоровье». Фото: скриншот сайта

Сайт попросит проверить, правильно ли указаны ваши данные. Фото: скриншот сайта

Подтверждаем телефон и ищем свою больницу. Список медучреждений не очень удобный, по крайней мере, если заходить с мобильного. Фото: скриншот сайта

Не все больницы снабжены геотегами, и в списке тоже есть не все. Фото: скриншот сайта

Так выглядят свободные и занятые номерки. Фото: скриншот сайта

К слову, пока мы искали нужную поликлинику, мы обнаружили что далеко не все больницы загружены в базу поиска. К примеру, 1 РКБ и ГКБ №3 отсутствуют как в общем списке доступных медицинских учреждений, так и среди геотегов на карте города.

Возвращаясь к записи в ГКБ №7. Несколько активных номерков на нужный день, которые были активны на сайте, разобрали в течение нескольких секунд.

К слову, жители города жалуются на то, что нет возможности увидеть общее количество номерков в разные дни. В приложении отсутствует подобная функция, и чтобы подобрать себе оптимальное время и день, приходится просматривать календарь записей вручную. Это серьезно замедляет процесс и может нервировать пользователей.

Региональный портал

РПГУ показался нам немного более стабильным. Но, как и на Госуслугах, к нему подключены не все медицинские учреждения региона. На эту тему мы задали вопрос минздраву. Да, о проблеме отсутствия некоторых поликлиник на сервисах ведомству известно, и эта проблема решается уже сейчас. Однако чтобы обновить федеральную базу данных, может потребоваться время.

Нам посоветовали при обнаружении фактических ошибок на сайте, а также при зависании или некорректной работе сервиса незамедлительно звонить на любую из горячих линий или писать в техподдержку на порталах.

Но вернемся к тому, как можно получить заветный номерок.

В РПГУ можно зайти через учетную запись Госуслуг, при этом вам даже не придется вводить номер полиса ОМС. Однако если этого номера в базе данных нет, то система может попросить вас добавить его.

Заходим на портал РПГУ и выбираем запись к врачу. Фото: скриншот сайта

Больница, за которой вы закреплены, определится по номеру полиса ОМС, но вводить номер надо вручную. Фото: скриншот сайта

Синим цветом обозначены занятые номерки, зеленым – свободные. Фото: скриншот сайта

Конечно, можно получить талончик и без входа на портал. Но тогда важно заполнить свои данные, причем вручную, так как форма регистрации «не видит» скопированный номер полиса ОМС.

Важно отметить, что алгоритмы системы сразу предлагают вам направление в поликлинику, за которой вы закреплены. Если вам нужна другая, то вы сможете ее выбрать вручную.

Новый Региональный портал медицинских услуг

С 12 декабря в Удмуртии заработал Региональный портал медицинских услуг. На самом деле портал был готов для ввода в эксплуатацию уже давно, но ожидал перехода на новую информационную систему, частью которой он, собственно, и является.

Можно сказать, что на сегодняшний день новый портал находится в режиме открытого бета-тестирования. То есть пользователи могут помочь в выявлении ошибок. Минздрав Удмуртии просит пациентов, которые спешат оформить запись через портал, незамедлительно сообщать о всех системных ошибках и сбоях.

Так выглядит главная страница нового портала. Фото: скриншот сайта

Зарегистрировались и попали в личный кабинет. Фото: скриншот сайта

Выбираем специалиста. Пока загружена не вся информация, но она будут пополняться. Фото: скриншот сайта

По номеру ОМС сайт определяет клинику, за которой вы закреплены, но можно выбрать и другую. Пробуем записаться к терапевту по месту жительства. Фото: скриншот сайта

Сразу видно, у какого из врачей есть свободные номерки и на какое время. Фото: скриншот сайта

Запись есть и к узким специалистам. Бирюзовым цветом выделены свободные номерки. Фото: скриншот сайта

Выбираем номерок. Фото: скриншот сайта

Запись подтверждена. Но, так как мы к врачу не собирались, мы ее отменили, это тоже можно сделать здесь в личном кабинете. Фото: скриншот сайта

К примеру, сейчас одна из частых ошибок на сервисе связана со входом на сервис через Госуслуги. При попытке это сделать портал не открывается, а отправляет пользователя в ЕПГУ. Пока баг не исправят, остается пользоваться формой регистрации на самом портале. Она довольно подробная, и на ее заполнение понадобится время.

Также есть проблемы с работой поиска. Для корректной работы необходимо вводить полную аббревиатуру организации. К примеру не «ГКБ №7», а БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР». Или же проводить поиск по карте.

Но у нового портала есть очень полезные фишки:

- количество номерков у врача можно увидеть прямо в списке;

- в случае непредвиденной ситуации вы легко можете отменить запись онлайн, и номерок появится в общем списке.

В дальнейшем систему планируют обновить и добавить такие функции, как история посещений и результаты анализов онлайн.

Возможные технические неполадки

То, что на Госуслугах и смежных с ним сервисах есть постоянные сбои, – факт. О них даже специально предупреждают. К примеру, в пик активности по уплате налогов или во время роста заболеваемости, когда есть потребность в оперативной записи к врачу.

О таких проблемах жителей Удмуртии предупредили и на этот раз. С 5 по 30 декабря сервисы самозаписи могут работать некорректно, но во второй половине месяца обещают запустить обновление услуги записи к врачу в личном кабинете «Здоровье».

Ижевчане уже учатся пользоваться новым сервисом Фото: Мария Бакланова

Если вы попали в ситуацию, когда все три портала «легли», то вы можете записаться на прием через регистратуру, по горячей линии, а в случае экстренной необходимости можно обратиться в кабинет неотложной помощи или вызвать скорую.

«С учетом переходного периода мы продумали несколько вариантов, чтобы нивелировать риски. В промежуточный период перехода мы усиливаем службу колл-центра минздрава Удмуртии, выводим дополнительных операторов. Кроме того, мы сейчас усиливаем работу колл-центра в наших медицинских организациях, выводим дополнительно регистраторов, чтобы граждане при обращении в медицинскую регистратуру также могли записаться на прием к врачу. На сегодняшний день отказов в предоставлении записи к врачу в медицинских организациях быть не должно», – сообщает первый замминистра здравоохранения Елена Сычева.

То есть по телефонам горячих линий можно и записаться на прием, и сообщить о неполадках.

Еще раз напоминаем номера и режим работы колл-центров:

Телефон единой республиканской горячей линии: 122. По будням он работает с 8:00 до 19:00, в субботу – с 8:00 до 14:00.

Телефон горячей линии Минздрава региона: 8-800-100-24-47. Время работы операторов в будние дни с 8:00 до 19:00, в выходные – с 8:00 до 16:00.

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